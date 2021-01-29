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РНБО ввела санкції проти "Мотор Січі" і 3 китайських компаній

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Фото: 112 Украина

Крім "Мотор Січі", під санкції РНБО потрапив китайський бізнесмен Ван Цзін.

Рада національної безпеки та оборони України на виконання указу президента ввела санкції проти китайського інвестора Ван Цзіна і компаній, які розташовані в Китаї, — передає "Укрінформ".

РНБО ввела санкції проти:

  • Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британські Віргінські острови)
  • Hong Kong Skyrizon Hlodings Limited (Гонгконг, КНР)
  • Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (Пекін, КНР)
  • Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd (Пекін КНР)
  • Громадянина КНР Ван Цзіна, йому заборонений в'їзд на територію України терміном на 3 роки.

"Skyrizon Aircraft" — це компанія, яка інвестувала в український завод "Мотор Січ". Згідно з рішенням до компаній і фізосіб застосовують такі обмеження:

  • Блокування активів і тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися належним їм майном
  • Обмеження торгових операцій
  • Обмеження, повна або часткова зупинка транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України
  • Заборона на виведення капіталу з України
  • Повна заборона на роботу з цінними паперами
  • Заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної країни або юрособи, учасником якої є нерезидент або іноземна держава з 10 і більше відсотків статутного капіталу
  • Анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів або угод
  • Заборона на концентрування суб'єктів господарювання.

У "Мотор Січі" на момент написання новини ніяк не відреагували на рішення РНБО.

Нагадаємо, що в серпні 2019 китайські інвестори поряд з холдингом DCH купили частину акцій заводу "Мотор Січ". Однак інвестори так і не отримали доступу до заводу. Китай подав звернення в міжнародний арбітраж проти України. Вони вимагають 3,5 млрд доларів.

Нещодавно стало відомо, що США ввели санкції проти компанії-інвестора "Мотор Січі".

Українського бізнесмена Олександра Ярославського викликали на допит у цій справі.