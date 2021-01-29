РНБО ввела санкції проти "Мотор Січі" і 3 китайських компаній

Крім "Мотор Січі", під санкції РНБО потрапив китайський бізнесмен Ван Цзін.

Рада національної безпеки та оборони України на виконання указу президента ввела санкції проти китайського інвестора Ван Цзіна і компаній, які розташовані в Китаї, — передає "Укрінформ".

РНБО ввела санкції проти:

Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британські Віргінські острови)

Hong Kong Skyrizon Hlodings Limited (Гонгконг, КНР)

Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (Пекін, КНР)

Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd (Пекін КНР)

Громадянина КНР Ван Цзіна, йому заборонений в'їзд на територію України терміном на 3 роки.

"Skyrizon Aircraft" — це компанія, яка інвестувала в український завод "Мотор Січ". Згідно з рішенням до компаній і фізосіб застосовують такі обмеження:

Блокування активів і тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися належним їм майном

Обмеження торгових операцій

Обмеження, повна або часткова зупинка транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України

Заборона на виведення капіталу з України

Повна заборона на роботу з цінними паперами

Заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної країни або юрособи, учасником якої є нерезидент або іноземна держава з 10 і більше відсотків статутного капіталу

Анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів або угод

Заборона на концентрування суб'єктів господарювання.

У "Мотор Січі" на момент написання новини ніяк не відреагували на рішення РНБО.

Нагадаємо, що в серпні 2019 китайські інвестори поряд з холдингом DCH купили частину акцій заводу "Мотор Січ". Однак інвестори так і не отримали доступу до заводу. Китай подав звернення в міжнародний арбітраж проти України. Вони вимагають 3,5 млрд доларів.

Нещодавно стало відомо, що США ввели санкції проти компанії-інвестора "Мотор Січі".

Українського бізнесмена Олександра Ярославського викликали на допит у цій справі.