РНБО ввела санкції проти "Мотор Січі" і 3 китайських компаній
Крім "Мотор Січі", під санкції РНБО потрапив китайський бізнесмен Ван Цзін.
Рада національної безпеки та оборони України на виконання указу президента ввела санкції проти китайського інвестора Ван Цзіна і компаній, які розташовані в Китаї, — передає "Укрінформ".
РНБО ввела санкції проти:
- Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британські Віргінські острови)
- Hong Kong Skyrizon Hlodings Limited (Гонгконг, КНР)
- Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (Пекін, КНР)
- Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd (Пекін КНР)
- Громадянина КНР Ван Цзіна, йому заборонений в'їзд на територію України терміном на 3 роки.
"Skyrizon Aircraft" — це компанія, яка інвестувала в український завод "Мотор Січ". Згідно з рішенням до компаній і фізосіб застосовують такі обмеження:
- Блокування активів і тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися належним їм майном
- Обмеження торгових операцій
- Обмеження, повна або часткова зупинка транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України
- Заборона на виведення капіталу з України
- Повна заборона на роботу з цінними паперами
- Заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної країни або юрособи, учасником якої є нерезидент або іноземна держава з 10 і більше відсотків статутного капіталу
- Анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів або угод
- Заборона на концентрування суб'єктів господарювання.
У "Мотор Січі" на момент написання новини ніяк не відреагували на рішення РНБО.
Нагадаємо, що в серпні 2019 китайські інвестори поряд з холдингом DCH купили частину акцій заводу "Мотор Січ". Однак інвестори так і не отримали доступу до заводу. Китай подав звернення в міжнародний арбітраж проти України. Вони вимагають 3,5 млрд доларів.
Нещодавно стало відомо, що США ввели санкції проти компанії-інвестора "Мотор Січі".
Українського бізнесмена Олександра Ярославського викликали на допит у цій справі.