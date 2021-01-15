США ввели санкции против китайского инвестора "Мотор Сичи"

В Минторговли США заявили, что компания Skyrizon угрожает национальной безопасности страны.

Министерство торговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon, которая является инвестором украинской "Мотор Сичи".

Об этом говорится на сайте ведомства.

В сообщении указано, что компания Skyrizon угрожает национальной безопасности США. Она разрабатывает, производит и обслуживает военные компоненты, в частности авиационные двигатели для нужд армии.

"Безрассудные и воинственные действия Китая в Южно-Китайском море и его агрессивное стремление завладеть чувствительной интеллектуальной собственностью и технологиями для милитаризации является угрозой для национальной безопасности США и международного сообщества", – заявил министр торговли США Уилбур Росс.

Он добавил, что такой шаг является предупреждением всем о связях компании Skyrizon с вооруженными силами Китая.

Отметим, ПАО "Мотор Сич" является одним из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники. Помимо этого, этот завод также занимается производством промышленных газотурбинных установок.

Четыре года назад завод купили китайские инвесторы, связанные со Skyrizon, и вложили в развитие производства более $100 млн.

В августе 2019 года появилась информация о том, что китайцы купили акции завода "Мотор Сич".