Бизнесмена Ярославского вызывают на допрос в СБУ по делу “Мотор Сичи”

Ярославкий будет выступать в уголовном производстве в качестве свидетеля 19 января.

В СБУ открыли уголовное дело по купле-продаже контрольного пакета "Мотор Сичи" DCH Ярославского, — сообщает пресс-служба DCH.

В заявлении Александра Ярославского сообщается, что бизнесмен придет на допрос 19 января 2021 года. При этом у главы холдинга вызывают недоумения статьи, по которым нужно будет ему свидетельствовать. "Подготовка к уголовному правонарушению" – статья 14. "Государственная измена" – 111 статья и по статье 113 "Диверсия".

"Сама по себе ситуация с ПАО "Мотор Сич" очень напоминает события, которые разворачивались в 2016 году на Харьковском тракторном заводе. Пока команда DCH работала, чтобы вывести ХТЗ из простоя и найти рынки сбыта для его продукции, отдельные представители СБУ тоже пытались инкриминировать менеджменту завода «диверсию» и «измену». История рассудила нас: производство восстановлено, вокруг него создается бизнес-парк высоких технологий «Экополис ХТЗ», а все обвинения лопнули, как мыльные пузыри", — сетует Алесандр Ярославский.

Мотор Сич – одна из крупнейших компаний по производству и обслуживания вертолетов, самолетов и другого оборудования. Находится в Запорожье, предприятию 114 лет с момента основания. Принадлежит частным инвесторам.

Напомним, что в августе 2019 китайские инвесторы наряду с холдингом DCH купили часть акций завода "Мотор Сич". Однако инвесторы так и не получили доступа к заводу. Китай подал обращение в международный арбитраж против Украины. Они требуют 3,5 млрд долларов.

Недавно стало известно, что США ввели санкции против компании-инвестора "Мотор Сичи".