Бізнесмена Ярославського викликають на допит в СБУ у справі "Мотор Січі"

Ярославський виступатиме в кримінальному провадженні в якості свідка 19 січня.

В СБУ порушили кримінальну справу за купівлю-продаж контрольного пакету "Мотор Січі" DCH Ярославського, — повідомляє прес-служба DCH.

У заяві Олександра Ярославського повідомляється, що бізнесмен прийде на допит 19 січня 2021 року. При цьому у глави холдингу викликають здивування статті, за якими потрібно буде йому свідчити. "Підготовка до кримінального правопорушення" — стаття 14. "Державна зрада" — 111 стаття і стаття 113 "Диверсія".

"Сама по собі ситуація з ПАТ "Мотор Січ" дуже нагадує події, які розгорталися в 2016 році на Харківському тракторному заводі. Поки команда DCH працювала, щоб вивести ХТЗ з простою і знайти ринки збуту для його продукції, окремі представники СБУ теж намагалися інкримінувати менеджменту заводу «диверсію» і «зраду». Історія розсудила нас: виробництво відновлено, навколо нього створюється бізнес-парк високих технологій «Екополіс ХТЗ», а всі звинувачення луснули, як мильні бульбашки", — нарікає Олександр Ярославський.

Мотор Січ — одна з найбільших компаній з виробництва і обслуговування вертольотів, літаків та іншого обладнання. Знаходиться в Запоріжжі, підприємству 114 років з моменту заснування. Належить приватним інвесторам.

Нагадаємо, що в серпні 2019 китайські інвестори поряд з холдингом DCH купили частину акцій заводу "Мотор Січ". Однак інвестори так і не отримали доступу до заводу. Китай подав звернення в міжнародний арбітраж проти України. Вони вимагають 3,5 млрд доларів.

Нещодавно стало відомо, що США ввели санкції проти компанії-інвестора "Мотор Січі".