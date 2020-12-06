Китайские инвесторы "Мотор Сич" требуют от Украины возмещения 3,5 млрд долларов

Китайская сторона обратилась в международный арбитраж для урегулирования инвестиционного спора.

Инвесторы ПАО "Мотор Сич" из Китая направили обращение в международный арбитраж против Украины, требуя взыскать 3,5 млрд долларов с государства. Об этом сообщается на сайте группы DCH, который является партнером китайского акционера компании Skyrizon.

"5 декабря 2020 г. китайские инвесторы ПАО "Мотор Cіч" направили украинскому правительству обращение в международный арбитраж против государства Украина согласно Соглашения между правительством Украины и правительством КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций", – говорится в сообщении.

Ранее в 2016 году китайские инвесторы купили акции частного предприятия "Мотор Сич", также было инвестировано более 100 млн долларов в развитие производства. Но фактически руководит предприятием по-прежнему экс-собственник "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев.

Китайские же инвесторы не могут реализовать свои права, так как акции предприятия арестованы по инициативе СБУ и ГПУ, а Антимонопольный комитет отказывается рассматривать заявки на концентрацию.

Начатое СБУ расследование не ведется, в нем нет ни подозреваемых, ни разъяснений. Различные акционеры "Мотор Сич" пытались оспорить арест акций в украинских судах, но безуспешно, также собрания акционеров не проводились последние три года. На данный момент не выплачиваются дивиденды, а владельцы акций не могут принимать участие в управлении предприятием.

По некоторым данным, китайским акционерам могут блокировать доступ к предприятию с помощью коррупционных схем.

Еще 4 сентября 2020 года китайские акционеры направили Минюсту Украины уведомление об инвестиционном споре с требованием возместить ущерб в размере 3,5 млрд долларов. После этого прошло одно заседание Межведомственной рабочей группы под руководством Минюста, о результатах заседания китайских акционеров не уведомили. Поэтому доарбитражного урегулирования инвестиционного спора не произошло.

Напомним, в августе 2019 года появилась информация о том, что китайцы купили акции завода "Мотор Сич". Документы были поданы на согласование в АМКУ.

9 июля АМКУ открыл дела по приобретению акций компании "Мотор Сич" офшорной компанией Skyrizon Aircraft Holdings Limited и ГК Укроборонпром. Речь шла о возможной монополии на рынке авиационных двигателей, их технического обслуживания, а также рынке газотурбинных приборов.

Также сообщалось, что китайские компании готовы заплатить в бюджет Украины $100 млн за 50% акций "Мотор Сич". Но сначала компании должны получить разрешение АМКУ на владение пакетом акций украинского предприятия.