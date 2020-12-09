Испытания в ОАЭ показали, что китайская вакцина от коронавируса эффективна на 86%

Страна начала вакцинацию препаратом, разработанным компанией Sinopharm.

В Объединенных Арабских Эмиратах заявили, что на промежуточной третьей фазе испытаний китайская вакцина от коронавируса показала эффективность на уровне 86%. Об этом сообщает Wall Street Journal.

В ОАЭ сообщили, что одобрили вакцину, разработанную государственной китайской компанией Sinopharm. В июле компания начала 3-ю фазу испытаний вакцины Sinopharm и спустя три месяца приступила к ее экстренному использованию.

Анализ китайской вакцины показал, что у 99% участников испытаний выработались антитела против болезни. Вакцина-кандидат от Sinopharm, или Китайской национальной фармацевтической группы, основана на инактивированном вирусе, который представляется из себя ослабленный патоген для использования на людях.

Уровень эффективности китайской вакцины ниже, чем двух других от BioNTech/ Pfizer и Moderna. Тем не менее, эффективность китайской вакцины превышает допустимый порог в 50%, который международные ученые сочли приемлемым.

Это делает вакцину Sinopharm потенциальным кандидатом для многих стран, особенно для развивающихся, которые не могут получить доступ к западным вакцинам.

Также китайскую вакцину можно хранить при обычных температурах холодильника, в отличие от BioNTech/Pfizer и Moderna. Такой фактор делает китайскую вакцину более привлекательной, так как она не требует создания дополнительной инфраструктуры для доставки и хранения препарата.