Китай не є геополітичною загрозою для України, — Зеленський (відео)

Але контрольний пакет "Мотор Січі" китайським інвесторам не продадуть. Він залишиться в Україні.

В інтерв'ю для американського Axios на HBO президент України Володимир Зеленський заявив, що він не згодний з твердженням, що Китай є геополітичною загрозою №1.

"Я вважаю, що незалежно від нації, національності, якщо люди, якщо бізнес або якась конкретна держава ставиться до нас із повагою, поважаючи ваш народ і кордони, то вони можуть бути представленими у вашій країні", — заявив Зеленський.

За словами президента, в Україні може бути представлений як американський інвестор, так і китайський. Але водночас продаж контрольного пакету санкцій "Мотор Січі" він не допустить ні Китаю, ні будь-якій іншій країні.

"Ніколи. Не при мені. Я тут не на все життя... Але за мого президентства точно ні", — каже президент Зеленський.

В Axios зазначають, що у Вашингтона не так і багато важелів вплинути на ситуацію. Оскільки допомогти Україні отримати американську вакцину від Covid-19 у США не змогли. А Китай заявив, що готовий працювати з Україною для отримання вакцини.

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Нагадаємо, РНБОУ ввели санкції на низку китайських компаній та інвестора "Мотор Січ". Раніше в серпні 2019 китайські інвестори разом із холдингом DCH купили частину акцій заводу "Мотор Січ". Однак інвестори так і не отримали доступу до заводу. Китай подав звернення до міжнародного арбітражу проти України. Вони вимагають 3,5 млрд доларів.

Також повідомлялося, що Україна закупить у Китаю 1,9 млн доз китайської вакцини від компанії Sinovac. Водночас вакцина показує 65,3% ефективності в Індонезії. А в ОАЕ її ефективність склала 86%.