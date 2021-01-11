Китайская вакцина от Sinovac во время испытаний в Индонезии показала 65,3% эффективности

Испытания препарата CoronaVac в Бразилии показали 78% эффективности, а в Турции — 91,25%. Именно эту вакцину планирует закупать первой Минздрав Украины.

11 января индонезийское издание Jakarta Globe сообщило о том, что их национальное Агентство по надзору за продуктами и лекарствами выдало официальное разрешение на экстренное использование вакцины CoronaVac, разработанной китайской компанией Sinovac Biotech. Согласно предварительным результатам клинических испытаний в стране, ее эффективность составляет 65,3%.

"Результаты третьего этапа клинического испытания вакцины в Бандунге демонстрируют эффективность 65,3% по сравнению с эффективностью 91,5% во время аналогичного испытания в Турции и 78% в Бразилии", — сказала во время пресс-конференции в Джакарте глава Агентства по надзору за продуктами и лекарствами Индонезии Пенни Кусумастути Лукито.

Разница в результатах испытаний препарата не стала преградой для индонезийских чиновников, поскольку, по словам главы Агентства, Всемирная организация здравоохранения выступает с требованием, чтобы эффективность вакцины составляла не менее 50%.

"Вакцина CoronaVac соответствует требованиям для экстренного использования, и потому мы выдаем разрешение на экстренное использование вакцины CoronaVac, производимой Sinovac Biotech в сотрудничестве с BioFarma", — заявила Пенни Кусумастути Лукито.

Третий этап клинических испытаний вакцины от китайской компании в Индонезии проходил в городе Бандунге. Его участниками стали 1600 добровольцев.

Отмечается, что президент Индонезии Джоко Видодо станет одним из первых в стране, кто получит прививку. Он планирует это сделать в прямом эфире 13 января.

В последнее время в стране начался резкий всплеск новых случаев коронавирусной инфекции. 8 января эта цифра превысила 10 тыс. человек. Население Индонезии составляет около 240 млн человек. Она является четвертой страной в мире по количеству населения.

Индонезия — вторая страна после Китая, которая выдала разрешение на использование вакцины CoronaVac.

Напомним, 30 декабря 2020 года Владимир Зеленский заявил, что Минздрав Украины подписал договор о поставках 1,9 млн доз китайской вакцины от компании Sinovac. В Офисе президента подчеркнули, что китайская вакцина будет поставляться отдельно от механизма COVAX, по которому нашей стране обещано выделение бесплатно 8 млн доз вакцины.

Отметим, китайские вакцины созданы методом "старой школы": была создана химически инактивированная версия вируса, которая состоит из микробных частиц, выращенных в культуре, а затем убитых. Большинство же создателей других вакцин помещают часть генетического кода коронавируса в кусок синтетической ДНК. Введенные в виде вакцины, такие клетки будут работать как мини-фабрика по производству безобидных копий белка. Иммунная система выработает против них защитные антитела, которые начнут работать, если настоящий коронавирус попадет в организм.

Ранее Фокус рассказывал рассказывал обо всем, что стоит знать о китайской вакцине от коронавируса.