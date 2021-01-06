Вакцинация до Пекина доведет. Все, что следует знать о китайской вакцине от коронавируса

Точнее, в пользу одной из китайских вакцин. Потому что Китай выводит на рынок несколько:

CoronaVac (от компании Sinovac, ее-то закупку власть и анонсировала),

еще одну вакцину от Sinopharm (тоже инактивированная, только что одобрена к использованию в самом Китае, ранее протестирована и закуплена в ОАЭ, чем она кроме цены отличается от CoronaVac, не известно)

и пятивекторную вакцину Кансино (похожую на "оксфордскую" вакцину от Astra Zeneca).

Неожиданно? Не особо.

Законтрактованная Украиной вакцина CoronaVac (от Sinovac) представляет собой "убитую" вакцину — инактивированный вирус SARS-CoV-2, неспособный заразить кого бы то ни было, однако способный познакомить организм с антигенами вируса.

Старая испытанная технология, вакцины такого рода давно и с успехом используются против других заболеваний. В этом случае не должно быть таких опасений насчет непредсказуемых и отделенных эффектов, как для вакцин совершенно новых типов.

Насколько сильным будет иммунный ответ на такую, изготовленную по старой проверенной технологии, вакцину?

Это как повезет, но простимулировать его призваны усилители-адъюванты. Плохая новость: они содержат алюминий, это вещество в глазах общественности здорово дискредитировано, а значит, многие не захотят прививаться такой вакциной.

Хорошая новость: не все ученые разделяют точку зрения о таком уж огромном и вредном количестве алюминия в вакцинах.

Алюминий и нуждающийся в усилении иммунный ответ не единственная проблема в данном случае. Для производства вакцин такого типа нужно наработать необходимое количество вирусов на каких-то средах и в достаточно защищенной лаборатории (иначе он вырвется наружу и будет новый Ухань), прежде чем убить вирусы и засунуть в пробирки.

Это не то же самое, что синтез отдельных белков или РНК. Не каждая страна в принципе рискует и может производить вакцины такого типа, а необходимость выращивания/наработки вирусного материала диктует определенную себестоимость производства.

Такой способ производства вакцин сейчас считается в мире одним из самых дорогих. Внезапно, да? Способ старый, но при этом недешевый и непростой — но именно это и стимулирует поиск других путей и появление "новых" вакцин на основе пептидов или участков ДНК/РНК.

Вакцина CoronaVac также получила разрешение на ограниченное использование для вакцинации китайских работников "первой линии" еще до завершения третьей фазы испытаний.

Вакцина компании Sinopharm также еще не завершила третью фазу испытаний, однако уже говорят о ее 86-процентной эффективности, она получила разрешение на использование в самом Китае, а также была протестирована и закуплена в ОАЭ.

Такой подход неоднократно критиковался применительно к российской вакцине "Спутник V", однако сейчас в мире в принципе происходит откровенный треш с регистрацией биологических препаратов и протоколов их использования.

Так после стремительного роста количества зараженных в Великобритании (что связывают с появлением нового штамма коронавируса) пошли на срочную сертификацию собственной британской "векторной" вакцины компании AstraZeneca. Европейские и американские регуляторы не спешат ее регистрировать из-за ошибки с дозами при проведении клинических испытаний.

Кроме этого, возможности поставщиков новых вакцин удовлетворить только британский, американский и европейский спрос настолько отстает от потребности — то есть, от темпов эпидемии — что уже всерьез обсуждаются нарушения заявленных производителями схем вакцинации.

Например, предлагается ввести только по перовой дозе вакцины, зато, как можно большему количеству человек. А вторую отложить на три месяца, а то и на полгода.

Или вводить половинную дозу для людей младше 55 лет и, таким образом, растянуть препарат на большее количество людей. Или даже применить комбинированную схему: первой дозой вводить вакцины компаний Pfizer и Moderna, а в качестве второй дозы после них — совершенно иного (векторного) типа вакцину от AstraZeneca (или даже похожий на нее "Спутник V").

При этом, та же AstraZeneca уже заявила, что не сможет поставить свою вакцину для нужд африканского континента, эту нишу собираются занять индийские генерики оксфордской вакцины.

О чем это все говорит? Сейчас в мире сложился ажиотажный спрос на вакцины против коронавируса. Так происходит, потому, что пандемия никуда не делась, и мы все становимся участниками программы экстренной постконтактной иммунизации.

Не плановой, когда можно выбрать время, способ, провести предварительно обследование, поторговаться и настроиться. А именно экстренной — подобно тому, как бывает после укуса предположительно больного бешенством животного.

Да, такая профилактика может быть крайне неприятной, накладной и даже опасной (вакцины от бешенства — далеко не водичка), но на другой чаше весов слишком много.

Вот так и для правительств, принимающих решения о закупках вакцин или о разрешении на их использование, на чаши весов положено слишком многое. И ставки растут, вместе со сводками национальных противоэпидемических служб.

Что еще нам известно про CoronaVac компании Sinovac? Испытывали ее хоть как-то, и что известно об этих испытаниях?

Испытывалась вакцина в Бразилии (оглашение результатов трижды откладывалось, говорится об эффективности от 50 до 90 %), в Индонезии и в Турции.

В частности, в Турции в исследовании участвовали 1332 человека, выводы об 91 % эффективности CoronaVac были сделаны после всего 29 случаев заражения COVID-19 через 14 дней после введения второй дозы.

Для сравнения: для вакцин от Pfizer и Moderna количество случаев, которые посчитали достаточными для того, чтобы делать выводы об эффективности, соответственно 170 и 196, тоже не так, чтобы впечатляло, но все же это побольше чем 29.

Подробные отчеты об особенностях клинического испытания китайских вакцин пока что ожидаются — а тем временем, Pfizer и Moderna их уже опубликовали и мы знаем сколько людей из групп риска, из старшей возрастной группы было включено в исследование, и какой профиль безопасности в итоге получился (спойлер: весьма неплохой).

Да, они скорее всего будут представлены, однако вопросы к ним будут примерно такие же, как и к российским вакцинам: насколько мы можем этим данным доверять?

Какие у нас есть свои, внутренние, способы контроля качества вакцин, какие есть механизмы их отзыва и возврата потраченных средств, если вдруг эффективность и безопасность на деле окажутся не соответствующими заявленным?

Готовы ли мы в принципе контролировать и вести учет эффективности и количества побочных эффектов после вакцинации конкретно каждым из допускаемых на рынок видов вакцин?

Мнения про решение закупать, наконец-то, хоть какую-то вакцину и китайский CoronaVac в частности, как обычно, разделились, и порой, диаметрально противоположны.

Одни возмущены, что мы только-только, буквально в последних числах декабря, наконец-то, сподобились хоть что-то законтрактовать — причем, всего одну вакцину, и в количестве намного меньшем от потребности.

Другие отмечают, что китайский кот в мешке ничем не лучше кота российского (да и любого другого), ведь третья фаза клинических испытаний еще не завершена, а мы уже что-то покупаем. Как так, без гарантий безопасности и эффективности? Да за бюджетные деньги? И почему именно эту, "убитую" вакцину, почему не "Модерну" или "АстраЗенеку" на худой конец?

Контрактовать вакцины на этапе еще не завершившихся испытаний — это нормальная мировая практика. Тут как раз никакой зрады нет. Напротив: или так, или уже все объемы предварительно забронировали другие страны, и мы плетемся в хвосте и можем надеяться лишь на остатки и подачки.

Нужно понимать, что это еще не состоявшаяся покупка — это всего лишь намерение купить определенный объем товара, в случае, если производитель успешно завершит испытания, пройдет все круги регистрационных процедур и выполнит условия договора в части требований к вакцине. Да, эти условия и требования можно и нужно отдельно прописывать.

Почему именно китайская вакцина? О том, что вряд ли нам кто-то на Западе будет готов сейчас поставить препараты, которых не хватает самим странам-производителям, мы уже говорили, кроме этого есть и другие факторы: условия транспортировки и хранения и цена вопроса.

Один из важных факторов при выборе вакцины — относительная простота хранения и транспортировки. И дело даже не столько в том, что мы технологически не способны обеспечить минус 70 или даже минус 20 градусов цельсия (сухой лед вполне доступен и в Украине, а часть производителей поставляет вакцину в комплекте со специальными холодильниками).

Мы в свое время разморозили, а потом повторно заморозили вакцину от полиомиелита — то есть, опыт, как нарушить технологию хранения и использования, у нас имеется, а система контроля разрушена.

Население и так, не так чтобы доверяло государству и вакцинации — как много людей рискнет уколоть себе американскую "Модерну", зная, как с ней все сложно и не будучи уверенными, правильно ли ее везли и хранили?

В такой ситуации логичным выглядит желание приобрести для наших нужд что-то попроще. Даже если это попроще не обязательно окажется самым дешевым.

Ценообразование. Все вакцины новые, никто пока не знает, какая покажет себя с лучшей стороны, поэтому цена получается договорной и зависит от многих факторов.

Если производитель видит, что страна ведет переговоры и с другими поставщиками и контрактует целый пул разных вакцин, он скорее подвинется в цене, чем когда он понимает, что будет такой себе единственной надеждой.

В этом случае тоже бывает по-разному: порой, хорошие скидки можно получить именно за эксклюзивное положение поставщика на рынке.

Правда, в этом случае возникает два вопроса: кому нужнее (нам получить товар или им вывести его на наш рынок в обход других поставщиков) и насколько такие эксклюзивные условия (отсутствие конкуренции и ограниченный по сравнению со спросом объем поставок) соответствуют интересам нашего населения.

И, принимаются ли решения исходя из интересов населения — или исходя из интересов бюджета, других жаждущих получить бюджетное финансирование институций, а то и интересов коррупционных.

Что у нас со своевременностью заключения предварительных контрактов на поставку вакцин? Что у нас с диверсификацией, то есть с контрактами на пул вакцин — нескольких разных и от разных производителей, разложили ли мы яйца по разным корзинам, как это сделали многие другие страны?

Нет, не разложили. Переговоры с производителями вроде бы ведутся с мая 2020 — а единственный контракт на закупку хоть какой-то партии хоть какой-то вакцины (в данном случае китайской "убитой") заключен только 30 декабря! Запрыгнув буквально на подножку уходящего поезда бюджетного процесса.

Украина законтрактовала вакцину CoronaVac по цене 17,85 долларов США за одну дозу при внутренней цене в самом Китае 29,75 долларов за дозу. Одновременно с этим Индонезия закупает ту же вакцину по 13,57 доллара за дозу.

Однако Индонезия, во-первых, выступила площадкой для проведения клинических испытаний вакцины, во-вторых, заказала около 140 млн. доз вакцины (а Украина только 1,9 млн. доз, и Турция, для сравнения, 50 млн. доз), в-третьих, Индонезия покупает вещество в большой расфасовке (inbulk) и сама будет фасовать его в меньшие емкости.

Мы уже выше упоминали, что способ производства "убитых" вакцин один из самых дорогостоящих: для сравнения, конкурент CoronaVac, китайская же вакцина от Sinopharm, заявлена по цене около 75 долларов США за дозу.

Напомню, что зато при такой немалой цене такие вакцины считаются безопасными, предсказуемыми и имеют более простые условия хранения и транспортировки.

Фактор нашей неспособности вовремя законтрактовать сразу пул из разных вакцин, заранее, до того как они закончатся у производителей даже на условиях предварительных контрактов, также обусловил отсутствие возможности торговаться о цене.

По благотворительной инициативе COVAX мы сможем получить (если сможем получить) около 8 млн. доз вакцин (для 4 млн. человек). Плюс китайский CoronaVac — всего 1,9 млн. доз — капля в море, разве что отчитаться, что хоть кого-то привили, но даже это лучше, чем ничего.

Если бы мы еще чуть-чуть потянули резину и повыясняли, кто имеет полномочия вести переговоры — мы могли бы потерять еще два-три месяца.

Хорошо, что у нас хоть что-то сдвинулось с мертвой точки. Закупку китайской вакцины следует в такой ситуации воспринимать, как первый шаг. И очень важно, чтобы он был не единственным, и чтобы люди смогли получить не просто доступ к вакцине, но и выбор.

Пока же у нас кроме проблемы а что у нас с поставками, с качеством и объемами поставок есть и другой очень важный вопрос. А что у нас со спросом?

Во всем мире, по последним опросам, вакцинироваться от коронавируса собирается только 50 % населения.

Предположу, что в стране, где уже были провалены несколько прививочных кампаний, где рекордно низкое количество людей ежегодно вакцинируется против гриппа, где правительство полностью провалило информационную кампанию о коронавирусе, мы рискуем получить 5-10 % желающих привиться.

Может оказаться так, что у нас и мизерные поставки вакцин окажутся невостребованными. И мы в очередной раз удивим весь мир, утилизируя остродефицитный препарат.

Может, наши чиновники что-то подозревают, когда не спешат закупать вакцину вовремя и побольше?