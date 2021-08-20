Третья доза. Почему вакцинироваться от коронавируса придется каждые полгода

В США одобрили применение третьей дозы компаний Файзер и Модерна против коронавируса через восемь месяцев после получения первых двух доз. Тем временем, в Израиле уже завершили вакцинацию третьей дозой РНК-вакцин категорию старше 80 лет и перешли к бустерной вакцинации тех, кто старше 50. Можно ожидать, что переход к трехдозовой схеме вакцинации скоро станет общепризнанным, правда, пока что речь идет именно о РНК-вакцинах, информации по векторным и инактивированным пока что нет.

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Не прошло и месяца от озвученного главой ВОЗ призыва к богатым странам повременить с третьей дозой вакцины по этическим соображениям. Мол, многим странам вакцин не хватает на первую и вторую дозу, следует передать какое-то количество вакцин им, чтобы они смогли привить хотя бы 10% населения. И только потом уже привитое большинство в богатых странах сможет позволить себе уколоть бустер и таким образом повысить шансы своего населения пройти через пандемию с меньшими потерями.

Где правда, зачем нужны бустеры, следует ли прислушиваться к призывам организации, которая уже проявила себя неоднозначно в течение полутора лет пандемии COVID-19? То у них собаки лают, то руины говорят (с). То нет причин считать новый коронавирус угрозой пандемии, то маски не нужны, и тут же потом их следует экономить для врачей, а населению хватит тряпичных…

Насколько вообще подобные призывы, ждать с третьей дозой, правильны и этичны?

По миру стремительно распространяется штамм коронавируса Дельта с намного более высокой заразностью, настолько, что его сравнивают с вирусом ветряной оспы. Инкубационный период сокращен, время от начала заболевания до развития осложнений – тоже. При этом, успехи вакцинальной кампании в разных странах крайне неравномерны, и нередко успехами могут считаться лишь с натяжкой. Где-то не хватает вакцин, где-то хромает скорость проведения кампании, где-то сильно недоверие к вакцинам и национальным системам здравоохранения.

При этом,поствакцинальный иммунитет, к сожалению, является нестерильным (то есть не предотвращает полностью заражение и передачу вируса вакцинированными). Да, вероятность вообще не заболеть очень неплохая (даже повыше чем после противогриппозной прививки), но не 100%.

И уже есть данные, что как минимум у некоторых людей – а особенно у пожилых, которых мы и хотим в первую очередь защитить от тяжелого течения – напряженность поствакцинального иммунитета снижается примерно через полгода после получения двух первых доз. Для Дельты это так, для новых вариантов коронавируса тем более это может быть так.

Что делать? Новую вакцину, более универсальную, которая работала бы одинаково успешно против любых штаммов коронавируса? Хорошо бы. Но долго (даже полгода в создавшихся условиях – ведь пандемия продолжается прямо сейчас – это много), дорого и не факт, что получится. Универсальную вакцину против гриппа пока что так и удалось вывести на рынок, как и вакцину против гепатита С. Хотя создатели вакцин трудятся, конечно. Может быть, через годик что-то и предложат получше.

А пока что предлагается другой выход – третью дозу вакцины, бустер, чтобы еще раз "потренировать" уже полученный иммунитет и простимулировать снова выработку антител.

Это вполне оправданный подход, он предполагает достижение эффективности за счет количества, а не качества. Большое количество уже не вполне подходящих антител с большей вероятностью все-таки нейтрализует хотя бы какое-то количество вирусов, изменивших теперь свои антигенные мишени.

Кроме этого мы получаем не "спящий" в клетках памяти иммунитет, а иммунитет вооруженный до зубов и готовый к работе прямо сейчас. Клеткам памяти тоже ведь нужно время (несколько дней, как раз те, что сейчас проходят в ускоренном темпе от начала до тяжелых проявлений) чтобы проснуться после проникновения в организм вируса и обеспечить то же количество антител, которое мы удерживаем в крови готовыми благодаря стимуляции третьей дозой.

Можно ли было предположить, что вакцинация против коронавируса не будет давать гарантий от заражения и распространения и лишь снизит вероятность тяжелого заболевания? Вполне можно было, никакой неожиданности и тем более "зрады" в этом нет. И многие вирусологи и эпидемиологи заранее это предполагали. С теорией коллективного иммунитета на самом деле годами носятся разве что антивакцинаторы и чиновники, и деятельность и тех, и других не так чтобы способствовала росту доверия к вакцинации.

В случае с ковидом, похоже, правительства многих стран тоже решили положиться на самый приятный и желательный вариант –формирование стойкого стерильного иммунитета и затем коллективного иммунитета в результате массовой вакцинации. А на все другие меры радостно забили – и это до получения данных, каким на самом деле будет иммунитет после вакцинации.

Значит ли это, что ставка на вакцинацию провалилась вообще и что прививаться нет смысла?

Нет, конечно. Пример: вакцинация от гриппа. Не гарантирует стерильный иммунитет и вообще не гарантирует иммунитет всем привитым. Но продолжает широко использоваться (причем ежегодно!), просто потому что привитые от гриппа не умирают. И это достаточное основание для многих людей, стран или работодателей внести противогриппозную прививку в перечень обязательных или субсидируемых мер. Не абсолютный результат – но все равно приемлемый результат.

В случае с коронавирусом уже достаточно данных, чтобы утверждать, что даже курс из двух прививок хорошо защищает от тяжелого течения в диапазоне шесть месяцев, все равно защищает многих и по истечению этого срока, и даже риск заражения и передачи инфекции окружающим снижается как минимум втрое. Очень неплохие данные, я вам скажу. Да, не абсолютные. Но очень неплохие и стоящие свеч.

А что с бустером, с третьей дозой? Насколько это неожиданно, насколько это разочаровывающие новости? То же самое: разочаровывающие разве что с точки зрения антивакцинаторской и конспирологической пропаганды ("а мы вам говорили, понадобятся все новые и новые уколы, фарме только бы новые партии вакцин продавать", "вас подсаживают на крючок", "эта музыка будет вечной") и… правительств, которым опять что-то заказывай, покупай и обеспечивай логистику.

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По такой схеме – больше одной дозы, две-три и больше, вводят многие вакцины. Редко когда создается напряженный пожизненный иммунитет после одной единственной дозы – и да, этим поствакцинальный иммунитет отличается от естественного.

Вакцинация против гепатита В: две дозы с интервалом два месяца, третья через полгода после старта. Дифтерия: четыре инъекции с интервалом в два месяца, затем бустеры в полтора года, в шесть лет и затем каждые десять лет. Корь: в год и в шесть лет. Вакцина против чумы (у нас планово делается только животным) работает один год, потом нужна новая. Для каждой инфекции – свои особенности иммунного ответа и своя схема вакцинации. И эта схема не была известна сразу же как только вакцину изобрели, это мы сейчас, такие умные, пользуемся уже готовыми старыми наработками.

Вакцины от коронавируса получали разрешения на особых, экстренных, условиях. Это означает не столько допуск на рынок "непроверенных и опасных" препаратов – на это бы никто не пошел, чиновники (собирательный образ) редко бывают камикадзе. Прежде всего, это означает, что данные по эффективности и безопасности вакцин ограничены очень небольшим временным промежутком наблюдения. Еще бы, их же создали совсем недавно.

Нельзя ничего сказать о том, как препарат покажет себя через год, если на момент регистрации прошло три месяца с момента начала испытаний.

Для негативных эффектов это на самом деле не так важно: львиная их доля случается или немедленно, или в короткой перспективе, часто в течение первого месяца. Три месяца наблюдения чтобы выпустить на рынок средство преодоления пандемии, в котором остро нуждаются прямо сейчас –это нормально.

Сказки о возможном бесплодии привитых спустя пять лет оставим фантастам и тем же антивакцинаторам: если бы существовала возможность создать такие способы контрацепции, они бы уже давно применялись.

Зачем в таком случае нужен длинный период наблюдения, в чем проблема "молодости" новых вакцин?

Мало информации о силе иммунного ответа и его стойкости. О том, нужна ли вакцинация ранее переболевшим (может, и им бустерная доза не лишняя?). О том, как на иммунный ответ влияет возраст, например. Информация нужна для выработки оптимальной схемы вакцинации – кому, когда, сколько доз, какой эффект вакцинации (стерильный или нестерильный иммунитет) ожидается? Получить ответы на все эти вопросы быстро невозможно, чтобы узнать что будет через шесть месяцев нужно, чтобы эти шесть месяцев элементарно прошли.

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Получается, что на нас всех сейчас путем проб и ошибок подгоняют схему вакцинации, что называется по живому, как костюм на человеке, и прямо в разгар эпидемии? Да, именно так и есть. Конечно, ничего хорошего в этом нет, удобнее и надежнее использовать уже готовые схемы – но разве у нас есть другие варианты? Разве было бы лучше, уже имея работающую (даже если абсолютно эффективную всего полгода, но все равно спасшую уже немалое количество жизней) вакцину придержать ее год-два-пять до выяснения всех обстоятельств и выработки точной схемы применения?

И разве прямо сейчас, и по живому, без какой бы то ни было "песочницы" (экспериментальной площадки для тестирования) прямо на живых людях не тестируют и не подгоняют электронные сервисы, включая электронные медицинские карты, электронные больничные листы, рецепты, электронные паспорта? И все это перманентно виснет, не работает как надо и подбрасывает все новые и новые баги и сюрпризы.

И, заметьте, никакой острой необходимости (типа угрозы жизни и здоровью в разгар эпидемии или угрозы коллапса медицинской системы из-за обилия обращений) именно в таком подходе – использовании сырого продукта на живых людях – нет. Скорее именно такой подход угрожает нам коллапсом. И как-то никто кроме специалистов особенно не возмущается, надо же. Хотя угроза от незащищенных персональных данных или скомпрометированных государственных цифровых сервисов весьма немалая.

…Так что же глава ВОЗ со своим воззванием? Вот у нас уже есть данные, что как минимум лицам старше пятидесяти лет (а может быть и всем другим) мало двух доз РНК-вакцин. Нужно третью, бустер – иначе с большой долей вероятности спустя полгода все насмарку и не будет нужного ответа от ранее введенных двух доз. Не будет должной защиты.

И, получается, для некоторых вообще все зря – и снова угроза и риски, и снова нельзя открываться экономике и учебным заведениям, и снова нужно готовить кислород в больницах. Где же здесь логика с точки зрения государств и людей, сделавших, на свой страх и риск (да, и риск тоже, а уж страху тоже нагнали немало) вакцинацию?

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И где этика? Не выполнить то, что диктует медицинская необходимость, по сути, новый протокол – чтобы что? Чтобы добиться в других странах охвата… аж в 10%? А что даст охват в 10%? Если хоть какой-то эффект на скорость распространения вируса оказывает не меньше 70, а по новым оценкам может понадобиться и 90% охвата вакцинами (что в принципе выглядит мало достижимым, потому что дети до 12 лет и те, кому вакцинация противопоказана, составляют явно больше 10% популяции).

Вакцинация в этих условиях перестает нести такую уж противоэпидемическую нагрузку (к величайшему сожалению) и становится вакцинацией ради снижения индивидуальных рисков тяжелого заболевания, осложнений и смерти. Это не делает ее бессмысленной. С этой целью многие виды вакцинации проводятся. Но это ставит под сомнение выбор дать одним неполную защиту, чтобы дать тоже неполную защиту другим.

Такой выбор смахивает на имитацию заботы, имитацию деятельности. Не вашим и не нашим. Политическое решение, которое никого не спасает. Примерно, как тканевые маски, перешитые из белья, которые еще недавно так уверенно продвигала все та же ВОЗ.