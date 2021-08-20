Третя доза. Чому вакцинуватися від коронавірусу доведеться кожні півроку

У США схвалили застосування третьої дози компаній Файзер і Модерна проти коронавірусу через вісім місяців після отримання перших двох доз. Тим часом, в Ізраїлі вже завершили вакцинацію третьою дозою РНК-вакцин категорію старше 80 років і перейшли до бустерної вакцинації тих, хто старше 50. Можна очікувати, що перехід до трьохдозової схеми вакцинації скоро стане загальновизнаним, щоправда, поки що йдеться саме про РНК-вакцини, інформації по векторних та інактивованих поки що немає.

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Не минуло й місяця від озвученого головою ВООЗ призову до багатих країн почекати з третьої дозою вакцини з етичних міркувань. Мовляв, багатьом країнам вакцин не вистачає на першу і другу дозу, слід передати якусь кількість вакцин їм, щоб вони змогли прищепити хоча б 10% населення. І тільки потім вже прищеплена більшість у багатьох країнах зможе дозволити собі вколоти бустер і таким чином підвищити шанси свого населення пройти через пандемію з меншими втратами.

Де правда, навіщо потрібні бустери, слід прислухатися до закликів організації, яка вже проявила себе неоднозначно протягом півтора року пандемії COVID-19? То у них собаки гавкають, то руїни говорять (с). То немає причин вважати новий коронавірус загрозою пандемії, то маски не потрібні, і відразу ж потім їх слід економити для лікарів, а населенню вистачить тканинних…

Наскільки взагалі подібні заклики, чекати з третьої дозою, правильні та етичні?

Світом стрімко поширюється штам коронавірусу Дельта з набагато вищою заразністю, настільки, що його порівнюють з вірусом вітряної віспи. Інкубаційний період скорочений, час від початку захворювання до розвитку ускладнень — теж. При цьому, успіхи вакцинальної кампанії в різних країнах вкрай нерівномірні, і нерідко успіхами можуть вважатися лише з натяжкою. Десь не вистачає вакцин, десь кульгає швидкість проведення кампанії, десь сильна недовіра до вакцин і національних систем охорони здоров'я.

При цьому, поствакцинальний імунітет, на жаль, є нестерильним (тобто не запобігає повністю зараження і передачі вірусу вакцинованими). Так, імовірність взагалі не захворіти дуже непогана (навіть вища ніж після протигрипозного щеплення), але не 100%.

І вже є дані, що як мінімум у деяких людей — а особливо у літніх, яких ми і хочемо в першу чергу захистити від тяжкого перебігу — напруженість поствакцинального імунітету знижується приблизно через пів року після отримання двох перших доз. Для Дельти це так, для нових варіантів коронавірусу тим паче це може бути так.

Що робити? Нову вакцину, більш універсальну, яка працювала б однаково успішно проти будь-яких штамів коронавірусу? Добре б. Але довго (навіть пів року в умовах, що склалися — адже пандемія триває прямо зараз — це багато), дорого і не факт, що вийде. Універсальну вакцину проти грипу поки що так і вдалося вивести на ринок, як і вакцину проти гепатиту С. Хоча творці вакцин працюють, звичайно. Може бути, через рік щось і запропонують краще.

А поки що пропонується інший вихід — третя доза вакцини, бустер, щоб ще раз "потренувати" вже отриманий імунітет і простимулювати знову вироблення антитіл.

Це цілком виправданий підхід, він передбачає досягнення ефективності за рахунок кількості, а не якості. Велика кількість антитіл, які вже не цілком підходять, з більшою ймовірністю все-таки нейтралізує хоча б якусь кількість вірусів, що змінили тепер свої антигенні мішені.

Крім цього ми отримуємо не "сплячий" в клітинах пам'яті імунітет, а імунітет озброєний до зубів і готовий до роботи прямо зараз. Клітинам пам'яті теж потрібен час (кілька днів, якраз ті, що зараз проходять у прискореному темпі від початку до важких проявів) щоб прокинутися після проникнення в організм вірусу і забезпечити таку саму кількість антитіл, яку ми утримуємо в крові готовими завдяки стимуляції третьої дозою .

Чи можна було припустити, що вакцинація проти коронавірусу не даватиме гарантій від зараження і поширення і лише знизить ймовірність важкого захворювання? Цілком можна було, ніякої несподіванки і тим паче "зради" у цьому немає. І багато вірусологів та епідеміологів заздалегідь це припускали. З теорією колективного імунітету насправді роками носяться хіба що антивакцинатори і чиновники, діяльність і тих, і інших не так щоб сприяла зростанню довіри до вакцинації.

У випадку з ковідом, схоже, уряди багатьох країн теж вирішили покластися на найприємніший і бажаний варіант — формування стійкого стерильного імунітету і потім колективного імунітету в результаті масової вакцинації. А на всі інші заходи радісно забили — і це до отримання даних, яким насправді буде імунітет після вакцинації.

Чи означає це, що ставка на вакцинацію провалилася взагалі і що робити щеплення немає сенсу?

Ні звичайно. Приклад: вакцинація від грипу. Не гарантує стерильний імунітет і взагалі не гарантує імунітет всім щепленим. Але продовжує широко використовуватися (причому щорічно!), Просто тому що щеплені від грипу не вмирають. І це достатня підстава для багатьох людей, країн або роботодавців внести протигрипозне щеплення в перелік обов'язкових або субсидованих заходів. Не абсолютний результат — але все одно прийнятний результат.

У випадку з коронавірусом вже достатньо даних, щоб стверджувати, що навіть курс з двох щеплень добре захищає від тяжкого перебігу в діапазоні шість місяців, все одно захищає багатьох і по закінченню цього терміну, і навіть ризик зараження і передачі інфекції навколишнім знижується як мінімум втричі. Дуже непогані дані, я вам скажу. Так, не абсолютні. Але дуже непогані і варті свічок.

А що з бустером, з третьою дозою? Наскільки це несподівано, наскільки ці новини розчаровують? Те ж саме: розчаровують хіба що з точки зору антивакцинаторської та конспірологічної пропаганди ("а ми вам говорили, знадобляться всі нові і нові уколи, фармі тільки б нові партії вакцин продавати", "вас підсаджують на гачок", "ця музика буде вічною") і… урядів, яким знову щось замовляй, купуй і забезпечуй логістику.

За такою схемою — більше однієї дози, дві-три і більше, вводять багато вакцини. Рідко коли створюється напружений довічний імунітет після однієї єдиної дози — і так, цим поствакцинальний імунітет відрізняється від природного.

Вакцинація проти гепатиту В: дві дози з інтервалом два місяці, третя через пів року після старту. Дифтерія: чотири ін'єкції з інтервалом у два місяці, потім бустери у півтора року, в шість років і потім кожні десять років. Кір: в рік і в шість років. Вакцина проти чуми (у нас планово робиться тільки тваринам) працює один рік, потім потрібна нова. Для кожної інфекції — свої особливості імунної відповіді і своя схема вакцинації. І ця схема не була відома відразу ж як тільки вакцину винайшли, це ми зараз, такі розумні, користуємося вже готовими старими напрацюваннями.

Вакцини від коронавірусу отримували дозволи на особливих, екстрених, умовах. Це означає не стільки допуск на ринок "неперевірених і небезпечних" препаратів — на це б ніхто не пішов, чиновники (збірний образ) рідко бувають камікадзе. Перш за все, це означає, що дані по ефективності і безпеці вакцин обмежені дуже невеликим часовим проміжком спостереження. Ще б пак, їх же створили зовсім недавно.

Не можна нічого сказати про те, як препарат покаже себе через рік, якщо на момент реєстрації пройшло три місяці з моменту початку випробувань.

Для негативних ефектів це насправді не так важливо: левова їх частка трапляється або негайно, або в короткій перспективі, часто протягом першого місяця. Три місяці спостереження щоб випустити на ринок засіб подолання пандемії, якого гостро потребують прямо зараз — це нормально.

Казки про можливе безпліддя щеплених через п'ять років залишимо фантастам і тим же антивакцинаторам: якби існувала можливість створити такі способи контрацепції, вони б вже давно застосовувалися.

Навіщо в такому разі потрібен довгий період спостереження, в чому проблема "молодості" нових вакцин?

Мало інформації про силу імунної відповіді та її стійкості. Про те, чи потрібна вакцинація раніше перехворілим (може, і їм бустерна доза не зайва?). Про те, як на імунну відповідь впливає вік, наприклад. Інформація потрібна для вироблення оптимальної схеми вакцинації — кому, коли, скільки доз, який ефект вакцинації (стерильний або нестерильний імунітет) очікується? Отримати відповіді на всі ці питання швидко неможливо, щоб дізнатися що буде через шість місяців потрібно, щоб ці шість місяців елементарно пройшли.

Виходить, що на нас усіх зараз шляхом проб і помилок підганяють схему вакцинації, що називається по живому, як костюм на людину, і прямо в розпал епідемії? Так, саме так і є. Звичайно, нічого хорошого в цьому немає, зручніше і надійніше використовувати вже готові схеми — але хіба у нас є інші варіанти? Хіба було б краще, вже маючи працюючу (навіть якщо абсолютно ефективну всього пів року, але ту, яка все одно врятувала вже чималу кількість життів) вакцину притримати її рік-два-п'ять до з'ясування всіх обставин і вироблення точної схеми застосування?

І хіба прямо зараз, і по живому, без ніякої "пісочниці" (експериментального майданчика для тестування) прямо на живих людях не тестують і не підганяють електронні сервіси, включаючи електронні медичні картки, електронні лікарняні листи, рецепти, електронні паспорти? І все це перманентно висне, не працює як треба і підкидає все нові і нові баги й сюрпризи.

І, зауважте, ніякої гострої необхідності (типу загрози життю і здоров'ю у розпал епідемії чи загрози колапсу медичної системи через велику кількість звернень) саме у такому підході — використання сирого продукту на живих людях — немає. Швидше саме такий підхід загрожує нам колапсом. І якось ніхто крім фахівців особливо не обурюється, треба ж. Хоча загроза від незахищених персональних даних або скомпрометованих державних цифрових сервісів чимала.

…Так що ж глава ВООЗ зі своїм зверненням? Ось у нас уже є дані, що як мінімум особам старше п'ятдесяти років (а можливо і всім іншим) мало двох доз РНК-вакцин. Потрібна третя, бустер — інакше з великою часткою ймовірності через пів року все нанівець і не буде потрібної відповіді від раніше введених двох доз. Не буде належного захисту.

І, виходить, для деяких взагалі все дарма — і знову загроза і ризики, і знову не можна відкриватися економіці і навчальним закладам, і знову потрібно готувати кисень в лікарнях. Де ж тут логіка з точки зору держав і людей, які зробили, на свій страх і ризик (так, і ризик теж, а вже страху теж нагнали чимало) вакцинацію?

Важливо

Перед тим, як вколотися. Найчастіші запитання про вакцинацію від коронавірусу

І де етика? Не виконати те, що диктує медична необхідність, по суті, новий протокол — щоб що? Щоб домогтися в інших країнах охоплення… аж 10%? А що дасть охоплення 10%? Якщо хоч якийсь ефект на швидкість поширення вірусу надає не менше 70, а за новими оцінками може знадобитися і 90% охоплення вакцинами (що в принципі виглядає мало досяжним, тому що діти до 12 років і ті, кому вакцинація протипоказана, складають явно більше 10% популяції).

Вакцинація в цих умовах перестає нести таке вже протиепідемічне навантаження (на превеликий жаль) і стає вакцинацією заради зниження індивідуальних ризиків важкого захворювання, ускладнень і смерті. Це не робить її безглуздою. З цією метою багато видів вакцинації проводяться. Але це ставить під сумнів вибір дати одним неповний захист, щоб дати теж неповний захист іншим.

Такий вибір скидається на імітацію турботи, імітацію діяльності. Не вашим і не нашим. Політичне рішення, яке нікого не рятує. Приблизно, як тканинні маски, перешиті з білизни, які ще недавно так впевнено просувала все та ж ВООЗ.