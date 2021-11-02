RU
RU
Розділи
Матеріали
Думки Коронавірус в Україні Вакцинація від коронавірусу в Україні

Краще пізно, ніж ніколи. Чи потрібно вакцинуватися у розпал пандемії

З протиепідемічної точки зору вакцинація в розпал пандемії теж має сенс. Саме так діяли свого часу в осередках епідемічних спалахів, зокрема так свого часу боролися з віспою. Ніхто не чекав світлого періоду — прищеплювали всіх поголовно, беззастережно та швидко.

Наталі Безмен
Наталі Безмен
Блогер, лікар-терапевт
573
Щеплення від коронавірусу
Першого листопада одну дозу вакцинації отримали 33%, дві дози 24% дорослого населення України.

На початок листопада Україна вийшла на друге місце у світі (!) за добовою смертністю від COVID-19. "Ми будували-будували — і, нарешті, збудували". При перерахунку на 100 000 населення попереду нас Румунія, за абсолютними числами — Росія. Уряд, безумовно, і так зайнятий проблемами енергетичної кризи та падінням своїх рейтингів, звернув, нарешті, увагу на ситуацію, що вже стала крайньою, і "червоні" зони разом із новими правилами роботи та перевезень пасажирів посипалися як із рогу достатку.

Так, рівень планування та стратегічного мислення — на вчора, у стилі "ой, раптово" і "треба ж щось робити". Так, маса питань до населення, яке мало ціле літо для того, щоб спокійно і безпечно прищепитися без бійок і стовпотворень, а також до всіх, хто підтримував або розігрівав антивакцинаторські переконання та сумніви.

Уряд міг ще на початку літа, запускаючи кампанію вакцинації для всіх охочих, а не тільки для пріоритетних груп, натякнути: так мовляв і так, дорогі громадяни, ви, звичайно, можете робити що хочете, але новини із сусідніх країн обтяжливі, штам Дельта на порозі та дуже злий, тож ближче до осені, як тільки так і відразу, будемо діяти за кальками європейських країн, тобто введемо пропускний режим (свіжий ПЛР-тест або довідка про повний курс вакцинації) скрізь, де тільки зможемо.

Ще краще було б не попереджати, а реально запровадити такі правила ще у червні-липні. Так, це на якийсь період часу порушило б логістику перевезень на курорти і внесло корективи до доходів різного бізнесу. Так, вишикувалися б приблизно такі ж черги на вакцинацію, і так само була б маса незадоволених і вони б кричали, що сатрапи обмежують їхні свободи без будь-яких підстав — але це було б зроблено до суттєвого епідемічного підйому, без такого ризику зараження в чергах.

Важливо
Моральне дно. Чому неприпустимі розмови про ненадання допомоги невакцинованим
Моральне дно. Чому неприпустимі розмови про ненадання допомоги невакцинованим

І зараз у всіх цих людей (принаймні у тих, хто зробив щеплення, а не заплатив за вилиту в каналізацію вакцину) був би сформований імунітет, який на 94-97% гарантує запобігання тяжкому перебігу з госпіталізацією. Це крім того, що щеплені й заражаються все ж таки рідше (а не так само, як нещеплені, це брехня), і поширюють вірус у разі "прориву" імунітету теж менше, тобто деякий внесок у протидію власне епідемії вакцинація теж робить.

Але історія не знає умовного способу. Це все могло бути зроблене. Це мало бути зроблено — але, на жаль. Аналізувати помилки влади можна нескінченно, проте — справді ж треба щось робити. Наскільки добре та правильно те, що відбувається зараз?

Одразу варто сказати: дуже сумнівно виглядає відкритість у розпал епідемії за принципом щеплень. Якщо вакциновані теж (нехай і меншою мірою) можуть бути джерелом, у разі наближення спалаху такого масштабу, як у нас зараз, "закривати" варто було всіх. З найсуворішим дотриманням дистанціювання, маскового режиму, з обов'язковим тестуванням та ізоляцією хворих і контактних. Це необхідна й обов'язкова умова. Вочевидь — не виконана. Чи означає це, що в цьому випадку — якщо протиепідемічні заходи й епідеміологічні розслідування провалені — то й у вакцинації немає жодного сенсу?

Першого листопада одну дозу вакцинації отримали 33%, дві дози 24% дорослого населення. Якщо збережуться темпи вакцинації, набрані завдяки новим правилам роботи та перевезень, то до Нового року зможемо вийти приблизно на 40% тих, хто отримав повний курс вакцинації.

Важливо
Коли гнучкість дорівнює слабкості. Чому українці зірвали кампанію вакцинації
Коли гнучкість дорівнює слабкості. Чому українці зірвали кампанію вакцинації

Це добре? Порівняно з нещодавніми 12% і з погляду індивідуальних ризиків — так, це краще, ніж нічого. Це вдвічі більше людей, хто практично захищений від потрапляння до стаціонару та від смерті. І це вже є результатом. Хоча з погляду ризиків для популяції загалом це ще дуже мало.

У Румунії та Росії, які випереджають нас у сумнівному рейтингу, то за кількістю смертей від ускладнень COVID-19 на 100 000 населення, в абсолютних числах вакциновано по 37% населення. У Польщі, яка у цьому рейтингу посідає четверте місце — 53%.

У цій ситуації лунає дуже багато голосів і про те, що вакцинація та стимулювання вакцинації шляхом обмежень вже безглузді, а то й шкідливі.

Ці голоси різні. Від відвертих фейків про те, що радянські підручники епідеміології містили заборону проведення вакцинації під час епідемічних спалахів. До цілком обґрунтованої критики того, як саме організована вакцинація, і чому вакцинований негайно отримує допуск у транспорт, якщо ефект (навіть частковий після першої дози) він зможе отримати лише через два тижні.

"Краще ніяк, ніж ось так", "краще взагалі сидіти вдома, ніж вакцинуватися у натовпі", — кажуть критики. Забуваючи, що ніяк — це навіть залишившись віч-на-віч із хворобою і неможливістю додзвонитися лікарю або дочекатися "швидку". Що вдома ніхто, враховуючи групи ризику, звичайно ж сидіти не буде, тобто це знову ж таки про "ніяк", про фаталізм і про пошук лікаря, концентратора та місця в лікарні, часом безнадійно, часом за дуже великі гроші.

Конфлікт інтересів? Академічна несумлінність, якщо такі слова звучать від зацікавлених осіб? Розслідування подібних випадків та оргвисновки? Не чули, не в нашій країні.

Так, частина тих, хто отримав вакцину, за два найближчі тижні не встигне сформувати імунітет, заразиться (можливо навіть у черзі на вакцинацію або наступного ж дня, радісно приспустивши в метро маску з носа) і, можливо, навіть захворіє важко чи не отримає належної уваги від лікаря. Але бодай частина — захист отримає.

Важливо
Смерть як аргумент. Як переконати вакцинуватися тих, хто виступає проти щеплень
Смерть як аргумент. Як переконати вакцинуватися тих, хто виступає проти щеплень

Так, пізно, так, неповний, так, із ризиками все одно захворіти прямо завтра — але хоча б для когось, зокрема за його ланцюжком контактів (літні й ослаблені люди вдома, на роботі та в транспорті), це рішення зможе стати визначальним. При всіх ризиках, при всьому розумінні неоптимальності такого рішення — це краще, ніж нічого. Так, треба було влітку — але й зараз краще, ніж нічого. Краще з погляду індивідуальних ризиків. Як знизити їх ще більше — поради нижче.

З протиепідемічного погляду вакцинація зараз теж має сенс. Саме так діяли свого часу в осередках епідемічних спалахів, зокрема так свого часу боролися з віспою. Ніхто не чекав світлого періоду — прищеплювали всіх поголовно, беззастережно та швидко.

Так було, коли в Москву завезли чорну віспу, або в Індії, коли виявляли по глухих селах кожен новий випадок і прищеплювали всіх контактних. Тому що в цьому випадку вакцинація працює як зустрічне підпалювання лісу або поля в разі масивної пожежі, що насувається.

Небезпечно, можна не встигнути врятувати стільки, скільки б хотілося, але це краще, ніж просто скласти руки і прийняти всі можливі втрати. Ці втрати можуть бути настільки великими, що економіка та психіка тих, хто вижив, не витримає, постепідемічні рецесії в історії людства траплялися не раз.

Що в такому разі можна порадити, як мінімізувати загрози й отримати все ж таки якнайбільше користі?

  • Не товпитися. Усвідомлено намагатися тримати дистанцію. Краще чекати своєї черги навулиці, ніж у задушливому коридорі. Вимагати, щоб цим, як і дотриманням маскового режиму, не зневажали у центрах вакцинації та поліклініках. Так, багато залежить від самих людей, але відповідальність з організаторів теж ніхто не знімає. За потреби — писати скарги, дзвонити на гарячі лінії, викликати поліцію. У нас так не заведено? А ваше здоров'я хіба не важливіше?
  • Якщо ви з якихось причин тільки зараз вирішили вакцинуватися і доведеться стояти в черзі, подбайте про респіратор, не поскупіться замінити його після перебування в натовпі на новий, і пам'ятайте, що хоч якийсь захист (так, навіть після першої дози він уже не нульовий) у вас буде лише через два тижні. Цей уряд у своїй непереборній половинчастості вирішив, що вам тепер можна куди завгодно ходити та їздити. Може, це й непогано з точки зору вашої життєдіяльності, проте, ніхто ж не заважає вам дати свіжоотриманій вакцині шанс і вдягти-таки респіратор чи хоча б нормальну медичну (а не тканинну) маску, як належить?
  • Ви стурбовані тим, що вакцинація може знизити ваш імунітет? Усупереч твердженням вакциноскептиків, ймовірність цього не така велика, як вони розповідають, і вже точно ця "перенапруга" імунітету не розтягується на два тижні та більше: наш організм постійно стикається з новими і новими патогенами, ми не живемо в стерильному середовищі, імунітет звик напружуватися, у нього взагалі робота така.
  • Якщо й можна говорити про виправдане бажання дати своєму організму час, щоб спокійно відреагувати на вакцинацію і відновитися, то йдеться про ті самі 24-48 годин, коли після вакцинації можливі нездужання та підвищення температури. Ви стурбовані цим, ви хочете собі допомогти? Ну, так візьміть два дні, щоб побути вдома, а не робіть це підставою, щоб не вакцинуватися взагалі. Для порівняння, самоізоляція у разі хвороби — щонайменше 13 днів за умов легкого протікання. Перебіг трохи важчий виб'є вас із колії на три тижні та більше.
  • Пам'ятайте, що й з вакциною ви можете захворіти навіть важко. І бути загрозою для навколишніх можете. Маски, самоізоляція при симптомах ГРВІ, вчасне тестування та звернення до лікаря. Щеплені доведено хворіють легше — але це не привід нічого не робити, якщо симптоми стають загрозливими. Тим паче, якщо курс вакцинації був давно або не завершений, або минуло менше 2 тижнів.
  • Дуже сумнівним виглядає рішення, доки не послабшала хвиля ажіотажу та черг, прищеплювати дітей від 12 років, яким щойно дозволили вакцинуватися. У цьому випадку співвідношення користь від щеплення — ризик інфікування в натовпі може бути не на користь рішення щеплення дитини. Якщо наважилися, намагайтеся знайти спосіб зробити це спокійно, за записом, без тисняви. У будь-якому випадку — вдягніть на дитину респіратор або хоча б медичну маску. І дорогою додому теж.
  • Й окреме звернення до тих, хто вирішив не вакцинуватися, а купити тим чи іншим способом фейковий сертифікат. Навіть якщо він максимально імітує реальний, якщо вам не загрожує викриття. Ви обманюєте самі себе насамперед. Вибір проїхати безквитковиком працює тільки поза епідемією і тоді, коли переважна більшість навколо вакциновані та вакциновані при цьому гарантовано не можуть бути джерелом зараження. Це не наш випадок. Ваше завдання зараз — максимально подумати про себе, про те, щоб собі підстелити соломки. У розпал епідемії шанси заразитися і захворіти набагато вищі за шанси отримати поствакцинальні ускладнення (ймовірність яких 10-20 випадків на мільйон).
  • При цьому можливість отримати нормальну медичну допомогу прогресивно знижується, і при ковіді теж. А якщо ви через якийсь час передумаєте і вирішите все ж таки зробити щеплення по-справжньому, то це може виявитися дуже проблематичним, тому що зараз усі вакцинації фіксуються в електронній базі даних, і в цій базі даних — та-дам! — ви вже отримали свою вакцину.
Важливо
Чхати я хотів. Чи можна вакцинуватися від коронавірусу алергікам
Чхати я хотів. Чи можна вакцинуватися від коронавірусу алергікам

Очевидно, що ми вступили у темні часи. Очевидно, що цей колапс медичної системи, який нам увесь час пророкували, вже тут, у процесі. Зі швидким приростом кількості вакцинованих або без, але нам через ці темні часи доведеться пройти. Медична допомога в нашій країні надається (і надаватиметься, інакше всі принципи медицини перевертаються) всім, незалежно від статусу вакцинації.

Проблема в тому, що за одночасного валу звернень виникає дефіцит ресурсів та сортування — вибір, хто ці ресурси отримає — стає реальністю. Оскільки до лікарень та реанімацій переважно надходять саме не вакциновані, то це стає проблемою, насамперед, невакцинованих, просто тому, що їх дуже багато.

Навіть якщо це сортування, хто госпіталізується, а хто ні, ґрунтується на найсправедливішому принципі живої черги (хто перший звернувся, той і отримав допомогу), а не на стані здоров'я, можливості доїхати чи сплатити, все одно — допомогу отримають не всі.

Намагайтеся зробити так, щоб саме вам не довелося зараз за нею звертатися.