Смерть як аргумент. Як переконати вакцинуватися тих, хто виступає проти щеплень

До того, як ми почали їздити по світу, ми були противниками щеплень. І коли нам довелося зіткнутися з ізраїльськими лікарнями, я побачив, що на нас із нашим запереченням щеплень дивляться як на дикунів або розумово відсталих. Це змусило задуматися. Результат: моїм дітям багато років роблять всі щеплення в Ізраїлі.

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І я давно прихильник вакцинації. До початку ковіду я щороку робив щеплення від грипу. Я вважаю, що без щеплень людство ніколи не вилізло б із середньовіччя, чумних міст, віспи, малярії, і десятків хвороб, про які ми ніколи не чули, але скоро, напевно, вони про себе нагадають.

Від ковіду ми вакцинували за першої ж можливості, і не тільки для того, щоб мати зелений сертифікат, який відкриває дорогу за кордон і в ресторани червоної зони, але й для того, щоб легше перенести наступні можливі захворювання ковідом. Разом із нами вакцинувалися і батьки — люди старшого покоління, котрі знаходяться в зоні підвищеного ризику. І при цьому мені кажуть: "Змусили маму вакцинуватися, а тепер у неї серце хапає".

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Незважаючи на те, що мама з 14 років на колгоспних полях із сапою, не зупиняючись, до шістдесяти з гаком, що людина у віці, що прожила життя. Але ні — це все від вакцинації. А на питання, чи подбала людина про вакцинацію сама, відповідають: "У мене інший погляд на ці речі".

Інший погляд ось що дає: 98% термінальних хворих у ковід-реанімаціях — антивакцинатори.

Але порятунок потопельників — справа рук власне потопельників. Усі мої знайомі, успішні люди, пішли і зробили щеплення. І в моєму оточенні, а це сотні людей, немає інших думок.

І їх ніхто не примушував — вони ж бізнесмени, а не бюджетники. Тому, що за роки практики бізнесу звикли використовувати все, що може допомогти по-мінімуму.

Проте громадська думка інша. В Україні населення складається з тих, хто краще за всіх все знає, це з нашим-то рівнем медицини та соціального розвитку. І краще за всіх розбирається в чіпуванні та світовій змові. А якщо й ідуть вакцинуватися — то щоб пускали туди, куди сусіда не пустять. Не через хворобу, а через особливі права, яких немає в інших.

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Немає економіки, соціального захисту, медицини, в будь-якій країні на українців дивляться, як на тварин, зате ми всі завжди знаємо краще за всіх. Адже тут не Ізраїль, де населення масово робить те, що говорить уряд, а хто не робить — той фрік і відщепенець. Тут — рептилоїди і теорія змови, з якою борються тільки тим, що кожен індивід розумніший і прохватніший, ніж усі інші разом узяті.

Уже наступного дня після того, як Дніпропетровськ опинився в червоній зоні, пункти вакцинації заповнилися чергами з тисяч вирішили вакцинуватися. У понеділок — 9 500, вівторок — 11 000, середу — понад 30 000 вакцинованих у місті.

І я не зрозумію: невже це тільки через те, щоб пускали в кафе на обідній перерві й у транспорт, доїхати на улюблену роботу? Усе так запущено? Така клініка непроглядна? Чи прокинулася самосвідомість громадян? Але якщо подивитися на пасажирів у транспорті, так ні, не прокинулася: на салон тролейбуса — 5-6 масок, і то, можливо, у людей, які зіткнулися за ці місяці з тим, що ковід — це не жарт. Зате в рази зросли продажі фальшивих зелених сертифікатів. Їх тепер стільки ж, скільки справжніх, а скоро стане більше, ніж справжніх. Тому що — все знаємо краще за всіх.

В України перше в світі місце за захворюваністю коронавірусом. Навіть у звичайного чемпіона в таких речах, Росії, чомусь тільки друге, Нарешті ми а) завоювали золото; б) перемогли Росію.

Нічого, що в Олімпійських іграх було одне з останніх місць, ми обскачемо світ у тому, де ми по-справжньому хороші: в смертності, якої могло не бути. Населення вимирає, але не поступається принципами.

Але ось що розповідає головлікар лікарні Мечникова: "У шестимісному відділенні реанімації знаходиться 28 вкрай важких термінальних хворих. Усі однаково дихають через апарати, не промовляючи жодного слова. Свої побажання вони висловлюють лише жестами. Тут немає VIP-палат. Є "VIP коридор" і "VIP куточки", де рятують життя".

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І, знову ж таки: на салон будь-якого транспорту — три-п'ять масок. Тоді як Латвія вводить сьогодні локдаун і комендантську годину для всіх, враховуючи вакцинованих. І вакцинованим, разом з усіма — бан! Незважаючи на особистості й сертифікати. І сидітимуть в локдауні, з усіма щепленнями, враховуючи бустерне.

Так, а шо робити? — запитають у мене. Не вважати себе найрозумнішими, тому що це не так, і це видно за ситуацією в країні. Зробити щеплення не для того, щоб пускали в транспорт, а для того, щоб не померти.

Хоча все це вже метушлива метушня: З Британії йде ще один штам, порівняно з яким Дельта — це яслі: в рази заразніший і смертельніший. Можливо, він вирівняє активаксів і полум'яних вакцинаторів, і всі стануть одним: земля. І жодна полеміка не буде актуальна. Напевно, це і буде моментом істини.

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