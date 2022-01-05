Тверезий розум, стійкість і ризики. 8 порад для розвитку успішного бізнесу в Україні

Я мав фермерське господарство. Із фермерського досвіду я мав лише один епізод: одного разу у 12 років я продав на бердичівському базарі свиню, вже розкомплектовану на м'ясо, сало та голову. На цьому мої знання в агросфері закінчувалися. Я взяв гроші в серйозних людей: у ті часи нікому не снилися в Україні інвестфонди, які ви можете попросити грошей, назвавшись агрокультурним стартапом. Усі ці гроші я без залишку ввалив у моє фермерське господарство.

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Далі все було як у хорошому психологічному трилері: рік був неврожайний, ми нічого не виростили, повністю прогоріли з фермерством, і я залишився винен серйозним і не особливо сентиментальним людям гроші — скажені за мірками тогочасного часу та мого тодішнього бізнес-розмаху. Ситуація загрожувала життю, і я тоді цілком зламав собі голову, думаючи, як віддати ці злощасні гроші таким шановним людям.

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І мені з глибини мого аграрного падіння залишалося лише спостерігати за незрозумілими діями овнера сусіднього господарства. Дядько вирощував кукурудзу, а в кабінеті в нього на стіні висів портрет Хрущова з кукурудзяним качаном у руках. Для пасторальної ідилії не вистачало лише прикрасити портрет вишитими рушниками. Неврожайний рік вдарив і по ньому теж, і по його кукурудзі, сорт Башкирівець. Зняли з полів, що зуміли. Зняте викликало лише сльози. Проте ринок вимагав кукурудзи та давав хорошу ціну.

Збитки були просто божевільними, але з продажу зібраного можна було хоч би перезимувати людям. Ну що простіше: приїдуть машини, заберуть кукурудзу, віддадуть гроші, ти даси людям третину зарплати, вони куплять їжі та нагодують дітей. Все зрозуміло та природно. Натомість господар орендував сховище. І заклав все до останнього качана на зберігання, і це було дороге зберігання, тому що кукурудзу зберігати не просто. Це все завело економіку господарства не те що за межу банкрутства, а взагалі за межу добра та зла. Люди готові були сісти на свої велосипеди та їхати до міста жебракувати.

Місяці йшли, кукурудза скрізь закінчилася, але попит неї не закінчився. І ось настав день, коли сховище відкрили, і вся кукурудза, тепер уже за ціною дорогоцінного металу, поїхала до покупця.

Це вимагало витримки, і це коштувало дорого. Але ціна, яку дали за відсутній продукт, дозволила господарству дотягнути до нового, успішнішого врожаю.

Спостерігаючи все це на власні очі, я зрозумів кілька простих речей, які вже багато років приносять багато користі моїм бізнесам:

"Вам не по дорозі з натовпом. Рухайтеся перпендикулярно натовпу. А краще — у протилежний бік". "На виклик навколишньої реальності відповідайте своїм викликом — ще божевільнішим. Якщо ваші двері вибивають, найкращий спосіб зупинити це — почати вибивати її зі свого боку. Це так спантеличує, що штурм припиняється". "Не відключайте мозок. Тупість — саме цього чекають від вас люди, які прагнуть вашого краху". "Всі зовнішні шуми — це всього лише шуми. Наприкінці буде результат, якщо ви дотягнете. Блокуйте шуми будь-яким підходящим вам способом. Потрібно дотягнути до результату". "Не припиняйте ризикувати. Ви ризикували й раніше, і що? Ніхто не помер". "Альтернативний варіант завжди у вас під носом. Побачте його та скористайтеся ним. Бічні двері завжди відчиняються та виводять до порятунку. Якщо завжди, або не відчинилися — відкриється кватирка". "Залізна витримка та спокій — основа життя. Тому що життя проходить у хаосі. Якщо витримки та спокою немає — медитуйте, ось мантра: "Ом Мані Паде Хум!" Якщо не вмієте — пийте медикаменти. Але забезпечте будь-яким способом холоднокровність і ясність думки, і ви переможете". "Ваші емоції працюють проти вас. Не пускайте нерви та страхи далі за ґудзики піджака".

Це так просто, що немає іншого варіанту, як дотримуватися цього.

Робіть або втратите все.

Першоджерело.