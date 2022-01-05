Трезвый ум, стойкость и риски. 8 советов для развития успешного бизнеса в Украине

У меня было фермерское хозяйство. Из фермерского опыта у меня был только один эпизод: однажды в 12 лет я продал на бердичевском базаре свинью, уже разукомплектованную на мясо, сало и голову. На этом мои познания в агросфере заканчивались. Я взял деньги у серьезных людей: в те времена никому не снились в Украине инвестфонды, у которых вы можете попросить денег, назвавшись агрокультурным стартапом. Все эти деньги я без остатка ввалил в мое фермерское хозяйство.

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Дальше все было как в хорошем психологическом триллере: год был неурожайный, мы ничего не вырастили, полностью прогорели с фермерством, и я остался должен серьезным и не особенно сентиментальным людям деньги — бешеные по меркам тогдашнего времени и моего тогдашнего бизнес-размаха. Ситуация угрожала жизни, и я тогда целиком сломал себе голову, думая, как отдать эти злосчастные деньги таким уважаемым людям.

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И мне, со всей глубины моего аграрного падения, оставалось лишь наблюдать за непонятными действиями овнера соседнего хозяйства. Дядя растил кукурузу, а в кабинете у него на стене висел портрет Хрущева с кукурузным початком в руках. Для пасторальной идиллии недоставало только украсить портрет вышитыми рушниками. Неурожайный год ударил и по нему тоже, и по его кукурузе, сорт "Башкировец". Сняли с полей, что смогли. Снятое вызывало лишь слезы. Однако рынок требовал кукурузы, и давал хорошую цену.

Убытки были просто сумасшедшими, но с продажи собранного можно было хотя бы перезимовать людям. Ну что проще: приедут машины, заберут кукурузу, отдадут деньги, ты дашь людям треть зарплаты, они купят еды и накормят детей. Все понятно и естественно. Вместо этого хозяин арендовал хранилище. И заложил все до последнего початка на хранение, и это было дорогое хранение, потому что кукурузу хранить не просто. Это все увело экономику хозяйства не то что за грань банкротства, а вообще за грань добра и зла. Люди готовы были сесть на свои велосипеды и ехать в город побираться.

Месяцы шли, кукуруза везде закончилась, но спрос на нее не закончился. И вот настал день, когда хранилище открыли и вся кукуруза, теперь уже по цене драгметалла, уехала к покупателю.

Это потребовало выдержки, и это обошлось дорого. Но цена, которую дали за отсутствующий продукт, позволила хозяйству дотянуть до нового, более удачного урожая.

Наблюдая все это собственными глазами, я понял несколько простых вещей, которые уже много лет приносят много пользы моим бизнесам:

"Вам не по пути с толпой. Двигайтесь перпендикулярно толпе. А лучше — в противоположную сторону". "На вызов окружающей реальности отвечайте своим вызовом — еще более безумным. Если вашу дверь выбивают, лучший способ остановить это — начать выбивать ее со своей стороны. Это так озадачивает, что штурм прекращается". "Не отключайте мозг. Тупость — именно этого ждут от вас люди, жаждущие вашего краха". "Все внешние шумы — это всего лишь шумы. В конце будет результат, если вы дотянете. Блокируйте шумы любым подходящим вам способом. Нужно дотянуть до результата". "Не прекращайте рисковать. Вы рисковали и раньше, и что? Никто не умер". "Альтернативный вариант всегда у вас под носом. Различите его и воспользуйтесь им. Боковая дверь всегда открывается и выводит к спасению. Если всегда, или не открылась — откроется форточка". "Железная выдержка и спокойствие — основа жизни. Потому что жизнь проходит в хаосе. Если выдержки и спокойствия нет — медитируйте, вот мантра: "Ом Мани Паде Хум!" Если не умеете — пейте медикаменты. Но обеспечьте любым способом хладнокровие и ясность мысли, и вы победите". "Ваши эмоции работают против вас. Не пускайте нэрвы и страхи дальше пуговицы пиджака".

Это так просто, что нет другого варианта, как придерживаться этого.

Делайте или потеряете все.

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