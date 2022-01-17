Денежный феншуй. Самые странные приметы и ритуалы для привлечения финансового успеха

Знакомый знакомого рассказал знакомому, что один бизнесмен с Троещины (ремонт бойлеров, чистка булерьянов, настройка ноутбуков и ПК) перед Новым годом вылетел в Бенин, чтобы поправить пошатнувшиеся дела фирмы и решить вопросы с налоговой.

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Исчерпав все ресурсы здесь, человек решил обратиться к колдунам вуду, и для этого полетел в Бенин — проходить обряды вуду у одного из самых мрачных и потусторонних шаманов этого зверского культа, про который большинство людей по-прежнему судят по фильму "Сердце Ангела" 30-летней давности с Микки Рурком.

Сначала все вроде шло хорошо и ему даже позвонили из налоговой 12 января и предложили встретиться под метромостом. Но из-за того, что он был в Бенине, встречи не произошло. А потом все пошло крупно не так: финансовые дела стали ухудшаться в прогрессии, вопросы с налоговой встали ребром. Сам же бизнесмен пропал без вести в Бенине во время очередного ночного ритуала. Вот и все его достижения в поездке.

Я не знаю, в какие приметы и ритуалы верите вы, я твердо верю только в одну примету: если в кошелек класть 10 купюр, а тратить только 9, денег у вас будет прибавляться.

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Я придерживаюсь этой приметы много лет, по ритуалу откладывая от каждого дохода четыре раза по десятой части:

первую десятину — на непредвиденные обстоятельства, и это меня много раз по-настоящему выручало.

вторую десятину — на инвестиции в будущее, потому что то, что сегодня является завтрашним днем, завтра будет являться сегодняшним днем, и с этим надо будет что-то делать.

третью десятину — на отдых и удовольствия для себя, потому что без этого нормальной работы не получается, а получается только стресс, невроз и непрекращающиеся болезни.

И четвертую — на благотворительность, то есть помощь нуждающимся. Некоторые мои знакомые считают, что так я выбрасываю деньги, но дело в том, что они с таким взглядами на благотворительность остаются мистически неуспешными год за годом.

Вот это и есть моя главная примета. Ну а если в нее кто-то не верит, то у меня есть подборка привезенных из поездок реальных, железно действующих примет и суеверий насчет денег, которые я узнал в разных странах, где был, и что смешно — некоторые рассказали мне бизнес-партнеры.

Много примет я узнал в Китае. Самая пафосная из них — в Китае ни в коем случае нельзя ставить сумку с деньгами на пол — считается, что это неуважение к деньгам и может отвадить будущее богатство. Да, представьте, не только у нас, но и в Китае есть круги, в которых деньги носят сумками. И эти круги многочисленны.

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Также китайский бизнесмен никогда не положит кошелек к примеру в карман длинного пальто а уж тем более в набедренный карман милитари-штанов: деньги не должны располагаться на человеке ниже пояса, а то они обидятся.

Также в Китае закрывают крышку унитаза по причинам, не связанным с гигиеной: в домах, где всегда закрыта крышка унитаза, большие деньги водятся чаще, чем там, где эта крышка всегда поднята. "В феншуе вода считается самой сильной субстанцией, дающей жизнь и силу всему на земле, и открытая крышка означает, что ее владельцы добровольно отдают эту силу, в буквальном смысле спуская ее в трубу" — объясняет эксперт.

В Китае отношение к женщинам довольно странное, я много писал об этом. Но если женщина беременная, то это совсем другое дело. Беременная в Китае носит удачу в животе, и значит, приносит удачу в азартных играх и денежных делах.

Очень хорошей приметой считается, если рядом с игроком в азартную игру будет стоять беременная. Ну очень. Некоторые беременные кое-где в Китае, который очень большой и разный, успевают даже немного подзаработать на этом.

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В Перу я рассказал местному бизнесмену о нашем обычае встречать новый год: пока бьет 12 часов, написать на бумажке желание, бумажку сжечь, пепел размешать в бокале с шампанским и выпить. Он посочувствовал и рассказал, что у них все проще: с первым ударом часов вы выхватываете кошелек. Со вторым — выхватываете из него купюры. И держите их в руках, пока звучат двенадцать ударов. Это привлекает удачу и богатство на весь год. Главное не уронить деньги, когда выхватываете — это к проблемам с деньгами в течение всего года.

В Риме возле входа в кафе стоят специальные корзины для зонтов. Входя с дождя в кафе, мы стряхнули на пороге капли с зонтов и поставили их в корзину. Из-за дождя кафе было забито людьми, и мы подсели за единственный свободный столик, где сидел одинокий старый джентльмен. Он сидел с недовольным видом, и в позитивном Риме никто не захотел сидеть рядом с ним. А мы сели, и нарвались прямо сразу: он сделал нам замечание насчет стряхивания капель с зонта, и я порадовался, что не оказался с ним в туалете за соседними писсуарами, наверное, он захотел бы сделать замечание и там.

Выяснилось, что он приехал из Англии. Он рассказал нам, что в Англии он и другие джентльмены никогда не стряхивает с зонта капли в доме, а уж зонт не открывают, даже если он сухой. Открыть зонт можно только на улице. Потому что если открыть его в доме, или стряхнуть капли, это может привести к тому, что деньги уйдут из дома. И за этим нужно следить, потому что это — долг джентльмена. И еще это морально. Так и сказал: "морально". И стало понятно, почему его столик был свободен.

Там же в Риме мы узнали, что у них пролитая даже капля оливкового масла — это намного хуже, чем у нас рассыпанная целая солонка соли. Оливковое масло проливать нельзя. Это приносит неудачу, ибо с пролитым маслом утекает богатство.

Так что я теперь даже не знаю, что стало с тем бизнесменом, у которого на трассе Болонья-Римини в 2005 году перевернулась цистерна с оливковым маслом.

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На айти-выставке в Дубаи мы разговаривали с японским разработчиком, когда у проходившей мимо девушки выпал и с громким шлепком упал прямо под ноги японцу большой женский кошелек. Японцы люди вежливые, и я ожидал, что он наклонится, подберет его и отдаст девушке. Тем более, что от японца до пола расстояние было намного меньшее, чем от любого из нас. Однако японец сделал два шага от кошелька в сторону и даже потянул меня за собой.

Пока девушка наклонялась и подбирала кошелек, повисла пауза. Когда она ушла, японец сказал: "В Японии никто не возьмет в руки чужой кошелек или деньги, которые выронил чужой человек — это привлекает беды, несчастья и разорение. Надеюсь, мы отошли на достаточное расстояние, и этот печальный случай не закончится плохо". Разговаривать дальше мне с ним было сложно из-за моего крайнего удивления, и мы быстро распрощались.

Кстати, в Вайоминге, где живет мой американский банкир, иногда на небе видят падающие звезды. У нас в таком случае принято успеть загадать желание. В Вайоминге все проще и жизнь проще, поэтому и эта ситуация проще: они просто стараются крикнуть слово "Money!" пока летит звезда. Успел — молодец, будешь с деньгами. Возможно, это оттого, что Вайоминг — это очень мормонский штат. Они там даже не ходят днем по улицам: все на работе.

Значит, вера в приметы — не чисто славянская болезнь, дело сложнее. Ну приметы так приметы — ведь они не требуют даже работы или контроля за финансами, все что требуется — слепо верить и беспрекословно выполнять. И главное — не слушать никаких возражений и доводов разума. И богатство привалит само.

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