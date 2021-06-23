Лови момент. Почему быстрые решения делают бизнес успешным, а колебания приводят к банкротству

"Никогда не поздно" — это девиз не для бизнеса. Девиз бизнеса — "Лови момент". Это точно не та сфера, где можно долго колебаться, бесконечно размышлять и вырабатывать решения.

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"Завтра будет поздно" — в этом суть бизнеса в любой стране. Кто придерживается этого правила, тот на вершине. Кто не придерживался - давно обанкротился.

Сколько времени вы тратите на принятие решений? Многие бизнесмены долго сомневаются, колеблются, затягивают с принятием решения, опасаясь что принятое решение будет неправильным.

Они не думают о том, что пусть и неправильное, но будет хоть какое-то, и что-то начнет происходить вместо бесконечно зависшего вопроса, и цепь ошибок и их исправлений приведет путем эволюции от неправильного решения к правильному.

Важно

Почему мы не уходим с плохого фильма, дочитываем плохие книги и не бросаем плохую работу

Мне вспоминается расхожая байка об одном бизнесе. Совет директоров долго не мог принять решения, были колебания, какое же из решений будет правильным. По итогу они поехали к учредителю и спросили, какое решение принимать.

Выслушав все аргументы, он вышел в другую комнату и отсутствовал ровно минуту. Войдя, он сказал, какое решение принимать. Оно и правда оказалось верным и принесло компании успех и прибыли.

Через много лет его спросили, как именно он выбрал из двух решений верное. Он ответил: "Я просто подбросил монетку". Его спросили: а если бы монетка показала неправильный путь? Он ответил: "Все равно это было бы лучше, чем терять время на бесплодные поиски".

Быстрое решение, уверенность руководителя и начало движения к нужному результату, пусть и с невыгодных позиций – это делает бизнес успешным.

Колебания и раздумья никогда не привели никого к успеху. Парусник может двигаться и против ветра, если ветер не в нужную вам сторону. Тогда идут галсами – под углом к ветру, и в итоге судно продвигается всё же против ветра, хотя может показаться, что судно идет куда-то в сторону.

Так и здесь: неправильное решение может оказаться просто "хождением галсами". В любом случае это разумнее, чем бесконечно ждать попутного ветра: можно и не дождаться.

Быстрое решение – часто это спасает бизнес, так же как промедление может погубить дело.

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