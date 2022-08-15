"Апокалипсис" не сегодня. Почему так трудно снимать правдивое кино о войне

"Не любят на войне энтузиастов, которые с саблей и отвагой все на танки рвутся. Потому что дело не в отваге. Разум нужен. Пылкого пламенного Чапаева выдумала пропаганда. А на самом деле он был совсем не таким. И сгодился, пожалуй, только на анекдоты". Мнение.

Вот если бы пришел ко мне сам Коппола, или, пожалуй, приехал бы уже на инвалидной коляске, потому что он же старый стал, и сказал бы мне: "А давай снимем о войне такое кино, чтобы оно затмило мой "Апокалипсис сегодня!" — я бы честно ему ответил: "Да можно, но кино будет неинтересное и некассовое". Он бы удивился — с чего это? А я бы сказал: "Потому что не о чем снимать. Ничего не происходит".

Потому что война – это никакой не экшн. Нет здесь героического движа и увлекательных сцен. Разве что известный уже в Сети танец наших пилотов на рассвете. И все время теперь я удивляюсь: ну как это совковым режиссерам, всем этим бондарчукам и пр. удавалось столько лет на***вать советского, пусть и наивного, но взрослого зрителя, показывая ему вместо реальной войны какой-то выдуманный фикшн?

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И почему никто ни разу не выкупил, что это все фуфло? Что так не было? Что было совсем по-другому? А, забыл. Потому что реальные участники боев никогда советское кино о войне не смотрели. Вот поэтому. А не-советского в принципе не было. Вот представляю, как бы разорвало советских ветеранов ВОВ, если бы к сорокалетию победы в советских кинотеатрах прошла хотя бы лента "Герои Келли". "Скорые" к кардиологии отъезжали бы от кинотеатров одна за другой.

Но это комедия. А боевик или какой-нибудь триллер на войне снять трудно, если хочешь рассказать о войне. Ибо война — это больше ожидание, чем действие. Ты все время сидишь и чего-то ждешь. Все время чего-то разного. Но соотношение ожидания и событий десять к одному. А бывает, что и сто к одному.

Но надо научиться ждать. Так же, как и в бизнесе. О выдержке и ожиданиях в бизнесе я в прошлой жизни много написал в книге "Здесь клюет". Так же и на войне, потому что война и бизнес вообще имеют много общего. Я бы уже за эти почти полгода забыл, как вести бизнес, но война напоминает, и потому не теряю я бизнес-скиллы.

Так вот, уметь ждать – важно. Ибо, ожидая, ты думаешь, размышляешь, прикидываешь, взвешиваешь, просчитываешь варианты и ходы. Проводишь разведку, потом все сопоставляешь. Потом делаешь доразведку и дополнительно все еще просчитываешь.

Потом семь раз все перемеряешь и перечисляешь. Семь, чтобы вы понимали, это вот сколько: один, два, три, четыре, пять, шесть и тогда уже семь.

А только потом на*буриваешь.

А не наоборот. А почему бы и не наоборот? Война! Время энергичных действий! Да вообще, если что — война все спишет!

Но — нiт. Потому что наделаешь беды. Вот потому и не любят на войне энтузиастов, которые с саблей и отвагой все на танки рвутся. Потому что дело не в отваге. Нужен разум. Пылкого пламенного Чапаева опять-таки придумала пропаганда. А на самом деле он был совсем не таким. И сгодился, пожалуй, только на анекдоты.

Вот в том-то и дело. Думать нужно. Потому и не выйдет кино о нашей войне.

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