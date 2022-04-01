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Мнения Российско-украинская война

Оторваться от спринта со смертью. Почему на войне легче мерить время отрезками в две недели

"Чего только не должно произойти через две недели: перелом в войне, конец войны, появление у нас сверхоружия, мобилизация (наша или вражеская), истощение ресурсов, отъезд близких — о чем ни спроси, что ни запланируй, все случится через две недели". Мнение.

Сергей Иванов-Малявин
Сергей Иванов-Малявин
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украинский солдат, боец всу, солдат в харькове
Фото: УНИАН | Солдат ВСУ в Харькове

Две недели. Через две недели.

Как часто вы слышали этот срок в последнее время?

Я слышу и встречаю постоянно.

Две недели вытеснили все остальные временные отрезки: дни, месяцы, года и века.

Чего только не должно произойти через две недели: перелом в войне, конец войны, появление у нас сверхоружия, мобилизация (наша или вражеская), истощение ресурсов, отъезд близких — о чем ни спроси, что ни запланируй, все случится через две недели. Если вы повторите вопрос завтра — вам опять ответят про две недели, которые будут ускользать от вас как горизонт.

Мне кажется, это психологическое приспособление людей к ситуации, когда их стране давали срок в три дня, а она стоит уже месяц. Тут две недели — вполне себе неблизкий среднесрочный горизонт планирования.

Хочу сделать усилие и оторваться от этого спринта со смертью. Начинаю думать про полгода. А потом еще про полгода. Теперешние полгода сойдут за мирные три, а то и пять. Помнится, собакам при сравнении их жизни с нашей, считают один собачий год за пять человечьих. А наши дни сейчас совершенно собачьи. Иногда в хорошем смысле слова.

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