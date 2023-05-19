Кинжалы в спину России. Почему бандитские ракетные налеты бьют по Кремлю

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Жил-был писатель.

Родился в Севастополе, работал в Донбассе и в Крыму (до прихода завоевателей), а умер в изгнании, в Праге.

Не сейчас, хотя политическая география читается ультрасовременно, а сто лет назад.

Литературная месть большевикам была оформлена Аркадием Аверченко в качестве едкого сборника рассказов "Дюжина ножей в спину революции".

И надо же, в моей голове это осело как "12 кинжалов…"

Всякий раз, когда г-звуковые ракеты обрушивались на Украину, я вспоминал об Аверченко.

Министерство обороны РФ приняло бандитские методы Фото: Минобороны РФ

Военно-российский нейминг кажется вполне бандитским — не правда ли? Удар кинжалом в спину — чем-то таким, происходящим из подворотни и лагерей, вдохновлялись в российском Министерстве обороны.

Сегодня, когда патриотические ракеты перехватывают "кинжалы" так, как болевым приемом перехватывают подлую руку бандита, так вот, теперь каждый недолет "кинжала" кажется мне, наоборот, кинжальным ударом по Кремлю. Ответкой.

В завершающем, двенадцатом "ножике" два старика: бывший сенатор и бывший директор металлургического завода — вспоминают рухнувшую российскую империю в многочисленных подробностях. Именно отсюда болезненно-ностальгическое "Кому это мешало?" вошло в советский фольклор. А последняя фраза дожила до Википедии и повисла в воздухе:

— За что они Россию так?..

Мы, в Украине, теперь точно знаем, за что.

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