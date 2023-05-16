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Мнения Российско-украинская война

"Кинжалы" обезоруживают Москву. Как российские ракеты проиграли битву над Киевом

"Кинжалы" были последней козырной картой Путина, и он рискнул поставить ее на кон этой ночью. В том, что из этого вышло, подробно разбирается аналитик Сергей Фурса.

Сергей Фурса
Сергей Фурса
Инвестбанкир из Dragon Capital
eye 126
ракета, кинжал, самолет, российская авиация, война
Россия поставила на кон свои 'Кинжалы' — и проиграла
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Демилитаризация России идет по плану.

Сегодняшняя ночь стала не только триумфом украинской ПВО, но и полным позором русской армии. После того, как две недели назад украинская ПВО с помощью американских "патриотов" сбила "Кинжал", российская армия оказалась на распутье. У генералов было два пути.

Или больше не стрелять своими "кинжалами" туда, где могут быть системы ПВО с "патриотами". И говорить, как они делали, что это случайность, ракета неисправна и был просто плохой день. И таким образом оставить сомнения в способности американского оружия противостоять российский супер-пупер сверхзвуковой ракете. Тем более, была только одна ракета.

Или сделать массированный обстрел, применив больше своих "кинжалов", чтобы подстрелить "патриот", пробить защиту и говорить потом всем, что сбитие "кинжала" — это досадная случайность. Тем более, какой бы ни был дорогой "кинжал", система Patriot все равно дороже. И разменять, условно, три "кинжала" на один "патриот" россияне были готовы. Но это был рискованный сценарий. Когда ставишь на карту все сразу. Идешь вабанк. Или ставишь на русский "авось".

И россияне поставили все на кон. Снова решили доказать, что у них самый большой. И опять опозорились.

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Кремлю придется придумывать несусветную версию, чтобы оправдать этот позор
Фото: Getty Images

Ночью было громко. Как заявили украинские военные, из шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" — с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М"). И все это было уничтожено. Поставив жирную точку по вопросу, какие технологии сильнее и способно ли российское оружие тягаться с американскими системами. Если кому-то в мире требовались доказательства, они их получили. Если кто-то на рынке оружия сомневался, теперь сомнений не будет. Если кто-то в западном мире еще боялся русского оружия, теперь они должны окончательно понять, что бояться нечего.

И если кто-то в США еще сомневался, нужно ли давать Украине новейшее оружие, то они тоже получили ответ. Каждая поставка в Украину оружия на несколько миллиардов долларов принесет в перспективе заказов на сотни миллиардов долларов для американских вооруженных корпораций. И европейские производители это тоже видят. И поэтому также есть мотивация толкать свое правительство в направлении предоставления Украине все более современных вооружений. Которые будут уничтожать российское оружие. И уничтожать еще оставшиеся мифы о силе русского оружия.

Вот так и происходит демилитаризация. Вот так продвигается демилитаризация России. Под аккомпанемент заявлений голоса Кремля о том, что они демилитаризуют Украину.

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