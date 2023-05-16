"Кинжалы" обезоруживают Москву. Как российские ракеты проиграли битву над Киевом

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Демилитаризация России идет по плану.

Сегодняшняя ночь стала не только триумфом украинской ПВО, но и полным позором русской армии. После того, как две недели назад украинская ПВО с помощью американских "патриотов" сбила "Кинжал", российская армия оказалась на распутье. У генералов было два пути.

Или больше не стрелять своими "кинжалами" туда, где могут быть системы ПВО с "патриотами". И говорить, как они делали, что это случайность, ракета неисправна и был просто плохой день. И таким образом оставить сомнения в способности американского оружия противостоять российский супер-пупер сверхзвуковой ракете. Тем более, была только одна ракета.

Или сделать массированный обстрел, применив больше своих "кинжалов", чтобы подстрелить "патриот", пробить защиту и говорить потом всем, что сбитие "кинжала" — это досадная случайность. Тем более, какой бы ни был дорогой "кинжал", система Patriot все равно дороже. И разменять, условно, три "кинжала" на один "патриот" россияне были готовы. Но это был рискованный сценарий. Когда ставишь на карту все сразу. Идешь вабанк. Или ставишь на русский "авось".

И россияне поставили все на кон. Снова решили доказать, что у них самый большой. И опять опозорились.

Кремлю придется придумывать несусветную версию, чтобы оправдать этот позор Фото: Getty Images

Ночью было громко. Как заявили украинские военные, из шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" — с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М"). И все это было уничтожено. Поставив жирную точку по вопросу, какие технологии сильнее и способно ли российское оружие тягаться с американскими системами. Если кому-то в мире требовались доказательства, они их получили. Если кто-то на рынке оружия сомневался, теперь сомнений не будет. Если кто-то в западном мире еще боялся русского оружия, теперь они должны окончательно понять, что бояться нечего.

И если кто-то в США еще сомневался, нужно ли давать Украине новейшее оружие, то они тоже получили ответ. Каждая поставка в Украину оружия на несколько миллиардов долларов принесет в перспективе заказов на сотни миллиардов долларов для американских вооруженных корпораций. И европейские производители это тоже видят. И поэтому также есть мотивация толкать свое правительство в направлении предоставления Украине все более современных вооружений. Которые будут уничтожать российское оружие. И уничтожать еще оставшиеся мифы о силе русского оружия.

Вот так и происходит демилитаризация. Вот так продвигается демилитаризация России. Под аккомпанемент заявлений голоса Кремля о том, что они демилитаризуют Украину.

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