Где взять деньги, когда их нет: о простом, но очень непопулярном способе пополнить бюджет Украины

Усиление российских ударов — эта новая тактика российского террора, сопровождающаяся постоянной тревогой, — приводит к более значительным экономическим потерям. А это значит, что требуется больше денег.

Денег очень мало. Война. Денег не хватает. И казалось бы, нужно закрывать имеющиеся дыры. Разумеется, при этом делая все, чтобы получать внешнее финансирование раньше срока, а не с опозданием.

Но нет.

Почему? Потому что реформа по борьбе с теневой экономикой на самом деле самая сложная. Потому что она никому не нравится. Точнее — все против.

Вот есть борьба с коррупцией. Например. И она очень не нравится политикам. Потому что, собственно, ограничивает власть политиков и создает для них риски. Если даже не поездки в СИЗО, то вынужденная эмиграция в Вену. А там, в Вене, деньги уже только тратишь. А не зарабатываешь.

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Но по крайней мере эти реформы пользуются поддержкой у людей. По крайней мере на словах. И население всячески выступает за верховенство закона и борьбу с коррупцией. Поэтому публично высказываться против редко кто решается.

Вот происходит переход к рыночной экономике и отказ от нерыночных тарифов. Здесь, конечно, люди против. Даже те, кто получает субсидию, и даже не могут объяснить, почему они против. Потому что все же должно быть бесплатным. Но политики против только из-за популизма. То есть в принципе это не нарушает их спокойствия. Они бы не были против. И готовы это сделать. Только за рейтинг переживают.

А вот с реформой детенизации дела обстоят не лучшим образом. Люди против, потому что никто не любит платить налоги. Они на словах выступают против контрабанды, но очень за то, чтобы можно было покупать у индивидуальных предпринимателей без уплаты этих пошлин и НДС. И вот на словах ты против коррупции, а в реальности постоянно пользуешься внутренним легальным офшором и говоришь — поищи деньги на таможне. Забывая, что там капли, а главное — это в розничной торговле. На словах ты очень не любишь китайцев, которые поддерживают россиян, и очень за поддержку отечественного производителя, а на деле отстаиваешь свое право покупать без налогов (а значит, дешевле) на китайском маркетплейсе. Равные правила игры? Нет, не слышали…

И политики против. Потому что все эти теневые потоки частично оседают в их карманах. И это может очень пригодиться однажды в Вене. И они рады поддерживать в обществе мнение, что платить налоги — не время.

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Нет лоббистов детенизации. Иногда кажется, например, что с теневым рынком табака хочет бороться только Энди Гундер. Ведь он — глава Американской торговой палаты, а легальные сигареты производят американские компании. Но ирония в том, что бюджет теряет гораздо больше. Ведь в стоимости пачки сигарет большую часть составляют налоги. Но потери в 1 миллиард долларов в год никого не волнуют. Никого не волнует, что у нас доля нелегального рынка табака — более 20 процентов, в 5 раз больше, чем в Молдове. Нет, ведь людям нравится покупать нелегальный товар. А политикам, видимо, нравятся те доли от этого миллиарда долларов, которые стимулируют искать в других местах. Ведь так трудно обнаружить эти 5 нелегальных фабрик на территории большой Украины. Тем более что некоторые официально называют себя "молокозаводом". Ну, не будешь же проверять…

Похоже, что даже взрослый и вполне "белый" бизнес может в одном абзаце выступать за введение страхования военных рисков, что стало очень актуальным в этом году, и одновременно выступать против повышения налогов, ведь "все украдут". Где же тогда взять деньги на компенсацию военных рисков, не говорят.

Причем очень забавно звучит фраза даже у рядовых украинцев: "Мы не будем платить налоги, пока не увидим…". Что именно нужно увидеть, у всех по-разному. Но дело в том, что в Украине практически никто никогда честно налоги не платил. Ну то есть, если бы была история вроде "мы все честно платили налоги, но увидели, что их используют не по назначению, и перестали платить", то это было бы еще полбеды. Но нет. Никто и не платил. А пенсии низкие. А инфраструктура плохая. Не так, как в Европе. Но ведь и налоги, как в Европе, никто никогда не платил…

Всем нравится статус-кво. Всем нравится зарабатывать сейчас Х и не думать о том, что в результате перемен можно стать богаче в 2Х раз. Ни олигархам, ни простым украинцам.

Почему бедные? Потому что глупые.

Проблема лишь в том, что война создает не только риск бедности. И как будто об этом не стоит напоминать людям, над головами которых постоянно кружит реактивный "шахид", готовый убить…

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