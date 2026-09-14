Эту кашу заварил Трамп: кто на самом деле виноват в росте цен на дизельное топливо

Наши удары по российским НПЗ действительно влияют на мировые цены на дизельное топливо. В результате этих ударов Россия из экспортера дизельного топлива превратилась в импортера. Это, конечно, влияет на баланс дизельного топлива в мире. И является одним из факторов роста цены на дизельное топливо до рекордного уровня. Одним из. И не основным.

Но Трамп — это последний человек в мире, который может осмеливаться упрекать Украину в высоких ценах на топливо. Чья бы корова мычала.

И точно не из-за ударов Украины цена на баррель брента держится выше 100 долларов. Трамп эту кашу заварил. Трамп начал войну с Ираном без какого-либо плана и дестабилизировал рынки. Навредил абсолютно всем в мире, кроме Путина. И теперь пытается объяснить американским избирателям, что виновата невестка.

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Но, похоже, на этот раз все хорошо понимают, откуда исходит запах. И это не запах рекордных прибылей. И даже не запах дизеля.

И да, если Трампу это очень нужно, пусть позвонит своему другу Путину и убедит его объявить энергетическое перемирие. Тогда, конечно, перед зимой Украина с удовольствием сделает паузу в ударах по НПЗ. И да, Путин вряд ли захочет это делать. Но кто здесь величайший заключитель сделок в мире? Разве он не справится с такой пустяковой задачей?

Ах да, там еще друг Путина поставляет иранцам "шахеды". Наверное, даже реактивные. Которые скоро полетят на американские базы. Какая досада.

И да, похоже, Трамп ничего не предпримет. Почему? Потому что если бы Украина вдруг прекратила удары по НПЗ, если бы Путин согласился на энергетическое перемирие, то вдруг оказалось бы, что это не сильно влияет на стоимость нефти. А цена на дизельное топливо снизилась бы очень-очень существенно. И тогда бы уже не было невестки…

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