Ничего антироссийского — просто бизнес: как Илон Маск сэкономил, отключив россиянам Starlink

Российское фашистко-патриотическое Z-сообщество яростно возмущено Илоном Маском. Проклинают его последними словами, как предателя русского мира, за то, что отключил россиянам "серые" старлинки. Оставив связь только украинцам. И, конечно, ищут пути, как выдать себя за украинцев. У кого-то даже получится. У незначительного процента. Но и те будут злые и разочарованные.

А такое разочарование бывает только когда это неожиданно. То есть они не верили, что это может произойти. Публично подчеркивая, что Маск же любит деньги и поэтому не будет отказываться от их заработка. Ведь получит доход от работы дополнительных старлинков. Да и фашист фашисту глаз как будто не выклюет...

Маск действительно любит деньги. Самого себя и деньги. Больше всего на свете. А потому он не мог не отключить эти старлинки. И непонимание этого ярко подчеркивает архаичность российского фашизма. Его отсталость.

Потому что есть денежные потоки. А есть капитализация. И Запад давно ориентируется на капитализацию. Этого не поняли и некоторые украинские олигархи, которые всегда доили свои компании, или государственные, фокусируясь на денежных потоках. Но они уже дошли до своей кассы.

Но вернемся к Маску. Он умеет играть в хайп. Умеет раздувать капитализацию. И таким образом стал самым богатым человеком на планете. Чье состояние, если пузыри на фондовом рынке не лопнут в ближайшее время, достигнет отметки в 1 трлн долларов довольно скоро. Делая его просто мифическим персонажем.

И главным бриллиантом этой империи хайпа, которая должна спрятать в себе все предыдущие хайпы, должна стать новая компания, которая вот-вот выйдет на IPO. Продаст публично свои акции. И таким образом даст рынку определить свою стоимость. Эта компания — объединение Space X и Искусственного Интеллекта Маска. Хайп немного подзабытый, когда все прогрессивное человечество спешило с Маском на Марс (зачем — не понятно) и хайп самый современный — искусственный интеллект. И капитализация этого нового монстра может быть 1.0 трлн долларов. А может быть 1.2 трлн. А может и 1.5.

И даже 10 процентов изменения финальной цены — это потеря минимум 100 млрд долларов. Поэтому Маск очень чувствителен к чему-либо, что может повлиять на оценку стоимости. И скандалы с обходом санкций ему здесь точно не нужны. Ему просто надо избавиться от проблемы. Поэтому можем только поблагодарить господина Сикорского, который показал Маску, что скандал будет. И Илон принял решение

Потому что он может заработать на тысяче Иванушках из Мухосранска какие-то там тысячи долларов. И это будет стоить ему 100 млрд. Однозначная математика.

Поэтому украинские старлинки работают. А российские — нет. Потому что Украина — на верной стороне истории. Там, где ВВП Польши на душу населения догоняет Японию, а Румынии — венгерский (привет, Орбан). Там, где технологии. Ведь из говна и палок не создашь старлинк, хоть один такой продали недавно Лукашенко. Импортозамещение не работает в экономике, там же как попытки заставить рожать маленьких девочек — в демографии. Поэтому скрепы и традиционные ценности хорошо только для тех, у кого есть деньги и кто готов просто их тратить, не претендуя на захват вселенной. И не привлекает внимание санитаров.

А Маск — тот самый Маск. "Тесла" уже не делает машины. Почти. Вы не слышали, это же теперь роботакси, поэтому неважно, что продажи машин падают. На Марс уже никто не летит. Вы не слышали? Теперь цель — полет НАСА на Луну. Гиперлуп уже закопали и вспоминают его чаще всего на украинских эфирах, когда хотят копнуть Омеляна. А Маск все хайпует. И считает деньги. И как бы не любил фашистов, но деньги дают в другой стороне.

