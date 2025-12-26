Солнце возвращается: какой смысл имеет празднование Рождества 25 декабря

Никогда не праздновал Рождество, а сегодня буду ему радоваться. Именно 25 декабря.

И не потому, что я вдруг стал религиозным. Просто потому, что с сегодняшнего дня ночь становится короче, а день начинает расти. Собственно, в этом же и есть суть Рождества, которое Христианство просто взяло на вооружение, заменив старые праздники новыми. Но смысл празднования в эту дату был один и тот же. Это праздник жизни. Когда солнце, которого каждый день становилось все меньше и меньше, и человек мог бояться, что в один момент наступит вечная ночь, побеждает тьму. И потом день, который постоянно сокращался до 22 декабря, начинает увеличиваться. Это замечали задолго до событий, произошедших или не произошедших 2025 лет назад. Это замечали вавилоняне, египтяне и другие цивилизации, существовавшие 3-5-7 тысяч лет назад.

Солнце было очень важно для людей в древние эпохи. Оно было символом самой жизни. Есть солнце — есть жизнь. Нет солнца — ну привет, приехали.

Люди праздновали день рождения солнца. День рождения света. День рождения тепла. День рождения надежды и самой жизни. И тысячи лет празднуют. И многие празднуют до сих пор.

И сейчас оно так же важно для нас. Чем длиннее день, тем меньше шансов у россиян погрузить нас в темноту. Чем длиннее день, тем меньше донимают отключения света. Чем длиннее день, тем ближе к весне, когда не надо отопления и когда могут работать на полную солнечные станции. И вот с сегодняшнего дня солнце возвращается. С сегодняшнего дня темноты и безнадежности в нашей жизни становится немного меньше.

Каким-то странным образом древний праздник, который говорил о надежде и жизни, стал очень актуальным сегодня в Украине. Когда россияне атакуют наши головы, когда пытаются залезть в мозги, посеять уныние. Посеять там тьму. Разъединить нас. Поэтому раз за разом хотят забрать у нас свет, атакуя энергетическую систему.

А еще, это подчеркивает нелепость российского варианта празднования Рождества 7-го января. Потому что, собственно, ничего особенного в эту дату не происходит. У них просто устаревший календарь. Который был разработан так давно, что имел неточность. И вот неточность привела к сдвигу на 2 недели. Что надо делать в таком случае? Исправлять эту неточность. Как исправили в Европе. Но что делают русские? Игнорируют науку и говорят, что это все остальные рагули.

Типичные русские. Причем они отказались это делать гораздо раньше, чем появились аргументы о гейропе, трансгендерах и других европейских недостатках по их мнению. Хотя, конечно, Европа последние много веков была гораздо более цивилизованной, а это всегда недостаток с точки зрения россиян.

Поэтому российский календарь — отсталый. Не ортодоксальный, консервативный или традиционный. А тупо отсталый. И они снова хотят загнать нас в свою отсталую вселенную. Как и во всех других моментах. И очень тупо следовать их желанию и настаивать на праздновании 7 января. Потому что это просто не та дата.

