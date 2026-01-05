Кому хуже от захвата Мадуро: о негативных последствиях спецоперации США в Венесуэле

Это все так прекрасно. Унизили Путина. Показали, как делать СВО. Выгнали диктатора из страны, да еще и в тюрьму его упекли, а не в соседи с Асадом и Януковичем.

Почему бы не порадоваться рядовому украинцу? Которому всегда было плевать на законы, верховенство права. Тут "наши бьют" и бьют друзей Путина. Ну классно же. Да и Мадуро не легитимен, почему бы тогда, чтобы достать его, не нарушить суверенитет другой страны. Тем более, там у них и так все плохо. А Мадуро еще и всегда поддерживал российскую агрессию. Его точно не жалко.

Тем более, мы так давно просили, чтобы США вернули себе роль мирового полицейского. И вот на тебе. Возвращают. По крайней мере полумирового.

Но это все очень пугает.

Мы хотели полицейского, который отстаивает закон и порядок. А что делать, если это будет грязный коп из голливудского кино? Коррумпированный полицейский, который больше всего любит деньги (нефть, редкоземельные металлы...). Не с такими ли людьми Путин всю жизнь умел договариваться? Не ему ли на руку именно такие США, которые еще и окончательно теряют моральное лидерство. Тем более, что Венесуэла для Путина — это была скорее статья расходов, а не доходов. А нефть отсюда, даже если все пойдет хорошо, польется не так и быстро. Да и подлинность тех самых рекордных запасов еще надо доказать. Ибо о них заявляли именно Чавес-Мадуро, которые, как всякие коммунисты, умеют придумывать сказки для взрослых.

"Мы будем управлять Венесуэлой" — это пугает. "Есть вопросы к Мексике" — тоже. Потому что есть еще же Гренландия. И в той же стратегии, где написано, что западное полушарие — это задний двор Белого дома, так же написано, что ЕС — это зловещее образование, которое надо разрушить. И Путину также. А мы же именно туда направляемся, между прочим.

Нельзя оправдывать нарушение закона и правил — справедливостью. Это всегда плохо заканчивалось. Всегда. И может, для Венесуэлы это будет к лучшему, если получится. Потому что не факт, что получится именно так, как говорит сейчас Трамп. Но чем это закончится для всего мира? Куда дальше пойдет новый полицейский? С кем он дальше договорится?

Все эти правила игры выдумали не просто так. Иногда по закону долго и муторно. Но это — единственный путь к устойчивому развитию.

Поэтому операция США впечатляет. И пугает. И не факт, что бьет по Путину. Хоть у россиян сейчас такая приятная для глаза истерика. Но точно бьет по и так уже хрупкому миру.

И точно бьет по Китаю. И еще открытый вопрос, что будет ответом Пекина. Пока сумасшедший Ким запустил очередную ракету в море. Глушить рыбу он любит. Но все ли это? Потому что есть Тайвань. И если Трампу можно, то почему нельзя Си? Потому что Трамп показал, как можно. Показал, что Путин л..х, потому что не смог за 3 дня, а Трамп смог. А если Си подумает, что и он сможет? Насколько тогда весь мир станет хрупким?

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

