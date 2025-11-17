Миндичгейт как повод для радости: в чем плюсы для Украины коррупционного скандала на прошлой неделе

Миндичгейт привел к волне пессимизма, апатии и посыпанию головы пеплом в стиле "все пропало...воруют...зачем бороться...предательство". Люди говорят об отчаянии и демотивации.

Что не очень полезно во время войны. Но, главное, и очень не правильно. Не рационально и не логично.

Почему? Потому что, по моему мнению, все, что произошло на этой неделе, было очень позитивным. Это была реально хорошая неделя для сил света и плохая для сил тьмы.

Почему? Давайте начнем с того, что мы должны определиться с системой координат. А именно: Украина — коррумпированная страна. Украина была коррумпированной страной в 2021 году. И война это не способна изменить. Более того, война всегда увеличивает уровень коррупции. Потому что создает очень благоприятную для коррупционеров среду. И да, это мародерство во время войны. И это не морально. Но если коррупционеры воровали до войны, то это сразу говорит нам, что моральные качества у них не очень. И таких людей война не останавливает.

Второе. Мы все слышали о схемах в энергетике. Они работали долго. И НАБУ не рассказали нам ничего нового. Они просто зашли в комнату и включили свет. Чтобы мы увидели тараканов.

Значит ли это, что нельзя помогать армии или западную помощь съедают Карлсоны и Че Гевары? Нет. Конечно, нет. Они действительно паразитируют. И система не идеальна. Не все деньги идут туда, куда надо. Но это просто говорит нам, что у системы не 100-процентное КПД. Но существуют ли другие системы? Конечно, нет. Но мы все равно заливаем в бак авто бензин, даже зная, что не вся его возможная энергия будет использована. Почему? Потому что надо ехать. И надо работать, чтобы эффективность системы росла.

Итак. Еще в начале недели Миндич сидел под своей крышей и организовывал коррупционные сделки. Двое министров, задействованных в коррупции, были у Олимпа. Люди в "бэк офисе" "Энергоатома" чувствовали безнаказанность, отдыхая на Мальдивах. А Деркач получал свою "двушку" в Москве, иллюстрируя собой коррупционный интернационал.

Еще неделю назад они были хозяевами жизни и торжествовали.

А сегодня это все разрушено. Да, финальная справедливость еще не наступила. Да, Миндич может никогда не стать вторым другом президента, который попадет за решетку. Но схемы разрушены, друг президента вынужден уйти через границу, министры потеряли свои должности, их приспешники прячутся по кустам. НАБУ продемонстрировало, что даже под давлением может давать результат.

И это прекрасно. И это даже больше, чем мы могли бы ожидать.

Мы знали, что в Украине воруют. Знали же. А теперь мы знаем, что с этим в Украине возможно бороться. И что в Украине с этим борются. В отличие от России, например. Которая при этом пытается использовать борьбу с коррупцией в Украине, чтобы раскачать ситуацию и организовать искусственный Майдан. Хорошо, что они так ничего и не поняли о Майдане...

Отдельно надо поговорить о том, что многих людей поразил цинизм коррупционеров. И то, как они делают свои сделки. Но, стоп. Вы там что, аристократов ждали? Интеллигентов? Кто, по вашему, занимается коррупцией? Вот такие люди как раз и воруют во время войны. Все логично. Потому что люди, чьи записи вам было бы приятно слушать, не опускаются до коррупционных действий. Тем более, мы должны вспомнить, где учился Миндич. И кто там преподавал.

Поэтому то, что такие люди воруют во время войны в Украине — это естественно. И если вы в шоке, то здесь проблема ваших ожиданий.

Еще одна причина для жалоб — власть не хочет признавать ошибку, власть лишь делает то, что надо, чтобы спасти себя. Продолжая попытки дискредитации антикоррупционной инфраструктуры. Власть не имеет правильных ценностей. Но, стоп. Власть с нами давно и о ее ценностях нам давно все известно. И неважно, хотят политики что-то делать или вынуждены. Главное, что они это делают. Главное, что понимают, что у них нет выбора, кроме как сделать правильно.

Означает ли то, что воруют во время войны, что у нас украли будущее и в Украине ничего никогда не изменится?

Бред. Чушь.

Почему? Просто сравните с Украиной до 2014 года. Или с Россией. Или с Китаем, где коррупционеров стреляют? В Украине близкий друг президента вынужден бежать по огородам, потому что узнал, что ему должны вручить подозрение. Вы можете это представить с Януковичем? Или с Путиным? Или с Си? Да даже с Трампом не можете.

В Китае за коррупцию могут расстрелять, да. Если ты враг Си. Если ты друг — то тебе можно все, и расстреляют тех, кто косо на тебя посмотрит. Если ты мил Путину, никто не придет к тебе в России. И это также и о разнице. Нельзя представить, как Роттенберг в женском платье переходит границу с Финляндией. А Миндича теперь можно. И да, я знаю, что он уехал на такси, но сути это не меняет.

Сути о том, что возможно в Украине. О том, что Украина — не Россия. Да, у нас Миндич еще может раньше времени сбежать. Мы еще не Финляндия. Но у нас Миндич вынужден бежать. Уже вынужден. Хотя раньше спокойно попивал бы себе виски в своем квартале. И это на самом деле огромное достижение. Которое мы должны ценить. Потому что если не будем ценить, то можем и потерять.

Поэтому я рад. Рад, что правительство вынуждено отправлять в отставку министров. Друг президента вынужден бежать. Схемы разрушены, а многие коррупционеры напуганы. И этого всего не было еще неделю назад.

Поэтому я рад. Поэтому это была очень позитивная неделя.

И да, я не ожидаю, что после этого в Украине больше не будет коррупции. Будет. И в армии также. На всех уровнях. Во время войны. По-другому в такой стране, как Украина, где метастазы общественного принятия коррупции проникли везде, и быть не может. Потому что системная борьба с коррупцией — это очень долгий процесс, где не бывает быстрых решений и чудес. Он демонстрирует, что способен вылечиться. И пока я вижу, что мы движемся в верном направлении, я буду оставаться оптимистом. И проявления борьбы с коррупцией, которые, как ни крути, всегда связаны с подсветкой деталей этой коррупции, будут меня радовать. Как радовала каждая серия от НАБУ.

И я поэтому буду утверждать снова и снова, что эта неделя была очень позитивной.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

