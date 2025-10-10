Баллистический террор 10 октября: почему энергетическое перемирие выгоднее Украине, чем России

Related video

Сегодня утром меня удивляют два типа людей.

Первая, ожидая, что теперь блэкауты будут в Москве. Не будут. Конечно, часть этих людей просто политически мотивированно хейтят Зеленского, ловя того за язык. Зачем президент такое говорил, это другой вопрос. Но здравый смысл должен присутствовать. И мы должны понимать, что нет у нас возможностей, даже если бы дали "томагавки", выключить свет в Москве. Просто нет. И именно потому, что наши возможности несопоставимы, Украина и должна вести войну асимметрично.

И именно поэтому, кстати, нам было гораздо выгоднее энергетическое перемирие, чем россиянам. Потому что влияние этих ударов на нашу экономику и на экономику России не сопоставимо. Потому что лоб в лоб мы проигрываем. Если, конечно, Белгород не считать всей Россией. И давление дефицита электроэнергии на украинскую инфляцию, например, гораздо сильнее, чем давление дефицита нефтепродуктов на российскую. Да, в России выросла стоимость бензина. И это привело к росту инфляции с 8,01% до 8,08%. Радикально. А вот доля стоимости электроэнергии в украинских товарах гораздо выше, чем транспортная составляющая, и поэтому мы видели ускорение инфляции в прошлом году. И сейчас мы должны понимать, что атаки россиян на нашу энергосистему приведут и к определенному давлению на цены. И россияне это знают. И в том числе поэтому продолжают свои атаки.

И мы должны сохранять спокойствие и понимание ситуации, чтобы не иметь этих завышенных ожиданий и разочарований. У россиян есть сильные стороны. И они ими, конечно, пользуются.

Второй тип людей — это те, которые начинают хейтить всем подряд за то, что россиянам удалось отключить свет. Мотивируя это тем, что поскольку делали защитные сооружения, то свет не должен был бы выключаться. Серьезно? Это какое-то магическое мышление на уровне детского сада. Где есть "я в домике". И где если ты в этом "домике", то тебе точно ничего не страшно. Какие бы защитные сооружения не строили, фиг они помогут от прямого прилета баллистики. Не помогут. Могут уменьшить потери, минимизировать их — да. Но эффект все равно будет. И собственно эффект мы и наблюдаем прямо сегодня утром. Основные разрушения вызваны именно прилетом баллистики. Которую раньше россияне так активно не применяли при атаках на энергетическую инфраструктуру Киева. Сейчас вот применили.

При этом, должны отметить, что не на пустом месте были эти публикации в западной прессе, где они писали о модернизации российской баллистики. Которую теперь гораздо труднее сбивать "Патриотам". Поэтому даже в Киеве долетают эти "искандеры".

Надо ли строить было защитные сооружения, если они не защищают от всего? Ну конечно, надо. Вакцинация от гриппа не убережет вас от сифилиса. Но вакцинироваться полезно. Так и с защитными сооружениями. Они минимизируют потери. Защищают лучше от попаданий "шахедов". Заставляют россиян тратить больше при атаках. Но, конечно, не дают 100-процентного результата. Но это как с санкциями против России. Россия ведет войну и под санкциями. Но лучше не представлять ее способности, если бы этих санкций не было.

Поэтому чудес не бывает. Гарантированной защиты не бывает. А "кукушку" свою надо защищать. Не просто так сегодня — День психического здоровья. Мы уже проходили эту историю дважды. Да, теперь накладывается усталость. Но теперь мы знаем, что хоть зима темная и холодная и наполнена русскими, однако весна все равно придет.

А еще мы понимаем, что такие удары направлены именно по нашему мозгу. Они должны нас утомлять. Ругать. Подталкивать к капитуляции. Этого хочет Путин, выпуская по Киеву баллистические ракеты. И вопрос только один к нам — хотим ли мы порадовать Путина?

