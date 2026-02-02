Магия вместо ума: почему в скандале с Ермаком дело не в нем, а во всей Украине

У Ермака темная магия с мертвецами и кладбищами, у Юлии Владимировны ведьма, наколдовавшая себе губы на пол-лица. У Миндича, вероятно, есть красная нитка на руке.

Стране точно нужен Ван Хелсинг из НАБУ.

Или какой-то белый маг из народа. Вот кто-то же наслал срачку на Буковель. Мольфар, которого мы заслужили. И почему только с Путиным никак не получается...

А мы еще удивлялись, откуда у Ермака с его двумя классами образования такое влияние на президента. А вот оно что. Магия. Приворожил. Странно, что с Трампом не получилось. Точно же старался.

Темные времена ближе, чем кажутся. А мы еще удивлялись тому, что происходило в Новых Санжарах. Или конспирологическим версиям перед вторжением.

Відео дня

Это могло бы быть смешно. И это смешно. Но на самом деле это все очень плохо. Потому что указывает, что среди элиты страны — куча людей с магическим мышлением. А мы еще над Путиным смеялись, что купается в ванной из крови оленей. А может, здесь сидел Ермак и в это время мечтал о такой ванне и думал, должны ли это олени быть целомудренными, или подойдут все.

Так вот. Это все очень плохо. Потому что свидетельствует о тотальном отсутствии критического мышления. Нехватку образования. И сплошные теории заговора в голове тех, кто принимает или претендует на принятие решений в Украине. Лучше бы они были просто коррупционерами, которые в свободное от коррупции время принимают рациональные решения. А не молились Ктулху.

Важно

"Пытался блокировать энергии": Мендель обвинила Ермака в магических ритуалах (фото)

Мы же можем долго смеяться над американским министром здравоохранения, который по совместительству является антивакцинатором, и смотреть, как в Техасе начинается эпидемия кори. В США в 21 веке. Но кто сказал, что наши не такие? Что у нас во власти нет кучи скрытых антивакцинаторов, верящих в заговор биг фармы. А кто-то, может, считает землю плоской.

И точно многие верят в темного мага Сороса, который в свои 100 лет продолжает находить время на управление миром. И тут еще он, Сорос, едва ли не единственный из американских богатых и знаменитых, кто не засветился на педофильском диснейленде Эпштейна. Это же конечно можно объяснить только его магическими свойствами. Или тем, что он этот скандал и организовал, начав работу еще 30 лет назад. Хитрый старик.

Короче, все ясно.

Но что с этим делать, совершенно непонятно. Тем более, что это не критерий для избирателей. Которые не видят проблем в том, что человек, претендующий на высшие должности в государстве, пользуется советом астролога, таролога или прорицательницы.

Потому что эти избиратели сами же пользуются...

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно