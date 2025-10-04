Встретила покойника: мольфарка рассказала жуткую историю, которая с ней произошла в Карпатах

Гуцульская мольфарка встретила покойника в лесу, который впоследствии исчез. Позже она также столкнулась со странными событиями в доме, в котором ей пришлось переночевать, потому что она не смогла вернуться домой.

Елена из Карпат рассказала о своем жутком вечернем опыте, который произошел в лесу недалеко от ее села. По ее словам, она никогда раньше не видела мавок или леших, но однажды вечером столкнулась с необычными явлениями. Об этом женщина рассказала на Youtube-канале "Гуцулендия".

"Я шла ночью, а неподалеку встретила мужчину, который когда-то возглавлял сельский совет, но уже давно умер. Каждый раз, когда я подходила ближе, он отходил дальше. Так было пока я шла к одному дому, а потом он исчез", — вспоминает она.

После этого бабушка зашла в дом и была шокирована: лицо хозяйки было как у лошади.

"Она смотрела в зеркало и говорила, что все хорошо, но мне выглядело совсем иначе. Был ли это дьявол — не знаю", — добавляет она.

По словам мольфарки, дальше старушку "не пустило" из-за якобы густой чащи из деревьев, и ей пришлось возвращаться в тот же дом, чтобы переночевать.

