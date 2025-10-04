Зустріла покійника: мольфарка розповіла моторошну історію, яка з нею сталася в Карпатах

Гуцульська мольфарка зустріла покійника в лісі, який згодом зник. Пізніше вона також зіткнулася з дивними подіями в хаті, в якій їй прийшлося переночувати, бо вона не змогла повернутися додому.

Олена з Карпат розповіла про свій моторошний вечірній досвід, який стався у лісі неподалік її села. За її словами, вона ніколи раніше не бачила мавок чи лісовиків, але одного вечора стикнулася з незвичайними явищами. Про це жінка розповіла на Youtube-каналі "Гуцулендія".

"Я йшла вночі, а неподалік зустріла чоловіка, який колись очолював сільську раду, але вже давно помер. Кожного разу, коли я підходила ближче, він відходив далі. Так було поки я йшла до однієї хати, а потім він зник", — пригадує вона.

Після цього бабуся зайшла до хати і була шокована: обличчя господині було як у коня.

"Вона дивилась у дзеркало й казала, що все добре, але мені виглядало зовсім інакше. Чи це був диявол — не знаю", — додає вона.

За словами мольфарки, далі стареньку "не пустило" через нібито густі хащі з дерев, і їй довелося повертатися в ту саму хату, щоб переночувати.

