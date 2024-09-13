Знайшов під будинком: моторошна 200-річна лялька "вплинула" на життя чоловіка (фото)

Керрі Волтон вважає, що цю іграшку використовували мандрівники для передбачення майбутнього, хоча це не було підтверджено. Багато хто вважав, що вона приносить нещастя, але чоловік довів зворотне.

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Керрі Волтону з Уоріка (штат Квінсленд, США) стало погано після того, як він виявив під будинком моторошну 200-річну ляльку. За його словами, ця знахідка вплинула на його подальше життя. Знімком іграшки поділився користувач із ніком No_Bet4446 на популярному форумі Reddit.

Американець злякався, виявивши під покинутим будинком моторошну ляльку, яка справила досить несподіваний вплив на його життя.

Керрі Волтон витягнув ляльку з бруду, вважаючи, що вона була захована близько 200 років тому. Він назвав ляльку Letta Me Out і виявив, що вона має циганське коріння. Чоловік вважає, що її використовували мандрівники для передбачення майбутнього, хоча це не було підтверджено.

"Це злякало мене. У мене аж дух захопило. Коли я трохи заспокоївся і зрозумів, що це таке, я подумав, що це хороша знахідка", — говорив американець в одному з інтерв'ю 2002 року.

Останніми днями фотографія ляльки стала знову популярною в соцмережах через свій моторошний вигляд, але виявилося, що вона принесла Керрі тільки удачу.

Багато хто вважав, що лялька приносить нещастя, але чоловік довів зворотне Фото: Reddit

Один із користувачів Reddit поділився фотографією Letta Me Out, що сидить прямо на стільці, з виразними бровами, носом і моторошною посмішкою. Багато людей поспішили прокоментувати моторошну знахідку Керрі Волтона.

"Треба було залишити її там. Люди повинні розуміти, що не потрібно брати випадкові речі додому", "Я б не пустив його у свій будинок", "Його залишили там не просто так. Я навіть не хочу залишати цей коментар", "Вас почали переслідувати?", "Я бачив цей фільм. Дещо краще залишити в спокої...", — писали вони.

Однак відтоді, як Керрі забрав ляльку у свій будинок, його антикварна колекція різко зросла в ціні. Він заробив на цьому гроші й купив нове житло.

"Ми весь час були на мілині, грошей не було взагалі. Потім з'явилася лялька, і все почало змінюватися", — додав він.

Раніше Фокус повідомляв, що пара помітила моторошну маску у своєму підвалі й тільки потім дізналася про її страшну історію. Жінка розповіла про незвичайну знахідку. За її словами, вона належала людині, яка жила в їхньому будинку до її хлопця і в нього був рак.

Також стало відомо, що жінка знайшла в лісі загадковий витвір мистецтва. Маргарет Зейтуні гуляла разом із собакою, коли натрапила на коло із соснових шишок. Жінка впевнена, що це художня інсталяція, яку вона планує перевіряти щодня.