Пара помітила моторошну маску у своєму підвалі і тільки потім дізналася про її історію

Жінка розповіла, як натрапила на моторошну маску. За її словами, вона належала людині, яка жила в їхньому будинку до її хлопця і мала рак.

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Жінка поділилася знімком моторошної маски, яку вона знайшла в підвалі нового будинку свого бойфренда. Багато людей були приголомшені після того, як вона пояснила, для чого її використовували. Про це користувачка з ніком Humble_Bullfrog2342 написала на популярному форумі Reddit.

Жінка розповіла, як натрапила на моторошну маску, і опублікувала знімок моторошної знахідки.

"Ми знайшли радіаційну маску в підвалі нового будинку мого хлопця", — написала вона.

Пізніше в коментарях жінка розповіла про справжню історію маски. За її словами, вона належала людині, яка жила в їхньому будинку до її хлопця, і в неї був рак, від якого вона і померла.

Маска належала людині, у неї був рак Фото: Reddit

Багато користувачів форуму вперше бачили подібний пристрій, деякі з них були налякані маскою:

"Я променевий терапевт, тому працюю з ними щодня. Це апарат Orfit для лікування раку голови та шиї. Ви навіть можете побачити, що терапевтам довелося вирізати коло з маски, тому що в пацієнта, ймовірно, був порт, і маска тиснула на нього".

"Знайдіть час і подумайте про те, що сім'я втратила життя, подякуйте за шанс, який у вас є. Потім згадайте, що всі речі приходять, щоб включити всіх нас. Цьому представнику цієї маски — RIP".

"Це просто змушує мене сумувати. Моїй бабусі робили опромінення, і я почувалася так жахливо, коли вона пояснювала мені процес, а також те, що мені доведеться бути притиснутою до землі за допомогою цієї маски. Побачивши, який вигляд це має насправді, я почуваюся ще гірше. Ненавиджу, що комусь доводиться проходити через це".

Організація Cancer Research UK розповідає про процес створення таких масок, вказуючи, що за виготовлення відповідає або технік-формувальник, або рентгенолог у кімнаті для формування у відділенні радіотерапії або під час планування КТ-сканування пацієнта.

"Процес виготовлення маски в різних лікарнях може дещо відрізнятися. Найчастіше використовується спеціальний вид пластику, який нагрівають у теплій воді або в духовці, щоб він став м'яким і податливим. Технік прикладає пластикову сітку до вашого обличчя, щоб вона точно прилягала до нього. За відчуттями це схоже на прикладання до обличчя теплої фланелі. Ви, як і раніше, можете легко дихати, оскільки в пластику багато отворів. Через кілька хвилин пластикова сітка стає твердою. Технік знімає маску. Після цього вона готова до використання", — пояснюють у благодійній організації.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік отримав спадок у розмірі $10 млн від батька, про який не знав. Однак є одна невелика заковика, його сім'я не зможе користуватися всіма грошима відразу.

Також стало відомо, що жінка зустрілася з родичами після того, як отримала 121-річну листівку. Гелен Робертс, яка займалася пошуком свого родоводу в інтернеті, отримала повідомлення від брата свого діда на ім'я Еварт. Послання допомогло жінці відшукати родичів, про яких вона не знала.