Жінка зустрілася з родичами після того, як отримала 121-річну листівку (фото)

Гелен Робертс, яка займалася пошуком свого родоводу в інтернеті, отримала повідомлення від брата свого діда на ім'я Еварт. Послання допомогло жінці відшукати родичів, про яких вона не знала.

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У Великій Британії 58-річна Гелен Робертс уперше зустрілася з давно втраченими членами сім'ї після того, як їй нарешті доставили листівку, якій виповнився 121 рік. Про це пише Sky News.

На початку цього місяця листівка прибула за адресою в Суонсі (Уельс), де зараз розташована будівля Swansea Building Society. Гелен Робертс досі живе в цьому районі, недалеко від будинку, де пройшло дитинство її діда. Він був братом Еварта, відправника листівки, і її одержувачки Лідії.

"Дорога Л. Я не зміг, не вийшло дістати цю пару. Мені дуже шкода, але я сподіваюся, що ти насолоджуєшся вдома. Зараз я отримую близько 10/- [шилінгів] як кишенькові гроші, не враховуючи плати за проїзд на поїзді, тож у мене все добре. Пам'ятай про мене міс Гілберт і Джону. З любов'ю до всіх від Еварта", — свідчить послання.

Послання надіслане 121 рік тому Фото: Swansea Building Society

Гелен, яка займалася пошуком свого родоводу в інтернеті, отримала повідомлення після того, як про листівку стало відомо.

"Це було повідомлення від жінки, яка побачила статтю в соціальних мережах, ввела в Ancestry ім'я та адресу людини, якій було надіслано листівку, а потім простежила її до мого родинного древа. Щойно я побачила адресу та ім'я, то одразу дізналася, що це будинок мого діда, а Лідія — його сестра", — сказала британка.

Міс Робертс і її сестра Маргарет Спунер зустрілися з онуком Еварта Ніком Девісом і правнучкою Лідії Фейт Рейнольдс Фото: Swansea Building Society

У середу, 28 серпня, міс Робертс і її сестра Маргарет Спунер зустрілися з онуком Еварта Ніком Девісом і правнучкою Лідії Фейт Рейнольдс.

"Було чудово побачитися з двома членами моєї великої сім'ї, про яких я ніколи раніше не чула, не кажучи вже про те, щоб зустрітися. Це дало мені змогу закрити деякі питання і дізнатися більше про братів і сестер мого діда. Тепер ми підтримуємо зв'язок, обмінюємося електронними листами й одразу ж знайшли спільну мову", — додала міс Робертс.

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