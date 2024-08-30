Женщина встретилась с родственниками после того, как получила 121-летнюю открытку (фото)

Хелен Робертс, занимавшаяся поиском своей родословной в интернете, получила сообщение от брата своего деда по имени Эварт. Послание помогло женщине отыскать родственников, о которых она не знала.

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В Великобритании 58-летняя Хелен Робертс впервые встретилась с давно потерянными членами семьи после того, как ей наконец-то доставили открытку, которой исполнился 121 год. Об этом пишет Sky News.

В начале этого месяца открытка прибыла по адресу в Суонси (Уэльс), где сейчас находится здание Swansea Building Society. Хелен Робертс до сих пор живет в этом районе, недалеко от дома, где прошло детство ее деда. Он был братом Эварта, отправителя открытки, и ее получательницы Лидии.

"Дорогая Л. Я не смог, не получилось достать эту пару. Мне очень жаль, но я надеюсь, что ты наслаждаешься дома. Сейчас я получаю около 10/- [шиллингов] в качестве карманных денег, не считая платы за проезд на поезде, так что у меня все хорошо. Помни обо мне мисс Гилберт и Джону. С любовью ко всем от Эварта", — гласит послание.

Послание отправленное 121 год назад Фото: Swansea Building Society

Хелен, занимавшаяся поиском своей родословной в интернете, получила сообщение после того, как об открытке стало известно.

"Это было сообщение от женщины, которая увидела статью в социальных сетях, ввела в Ancestry имя и адрес человека, которому была отправлена открытка, а затем проследила ее до моего семейного древа. Как только я увидел адрес и имя, то сразу узнала, что это дом моего деда, а Лидия — его сестра", — сказала британка.

Мисс Робертс и ее сестра Маргарет Спунер встретились с внуком Эварта Ником Дэвисом и правнучкой Лидии Фейт Рейнольдс Фото: Swansea Building Society

В среду, 28 августа, мисс Робертс и ее сестра Маргарет Спунер встретились с внуком Эварта Ником Дэвисом и правнучкой Лидии Фейт Рейнольдс.

"Было здорово увидеться с двумя членами моей большой семьи, о которых я никогда раньше не слышала, не говоря уже о том, чтобы встретиться. Это позволило мне закрыть некоторые вопросы и узнать больше о братьях и сестрах моего деда. Теперь мы поддерживаем связь, обмениваемся электронными письмами и сразу же нашли общий язык"., — добавила мисс Робертс.

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