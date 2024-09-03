Пара заметила жуткую маску в своем подвале и только потом узнала об ее пугающей истории

Женщина рассказала, как наткнулась на жуткую маску. По ее словам, она принадлежала человеку, который жил в их доме до ее парня и у него был рак.

Related video

Женщина поделилась снимком жуткой маски, которую она нашла в подвале нового дома своего бойфренда. Многие люди были потрясены после того, как она объяснила, для чего ее использовали. Об этом пользовательница с ником Humble_Bullfrog2342 написала на популярном форуме Reddit.

Женщина рассказала, как наткнулась на жуткую маску, и опубликовала снимок жуткой находки.

"Мы нашли радиационную маску в подвале нового дома моего парня", — написала она.

Позже в комментариях женщина рассказала о подлинной истории маски. По ее словам, она принадлежала человеку, который жил в их доме до ее парня и у него был рак, от которого он и умер.

Маска принадлежала человеку у него был рак Фото: Reddit

Многие пользователя форума впервые видели подобное устройство, некоторые из них были напуганы маской:

"Я лучевой терапевт, поэтому работаю с ними ежедневно. Это аппарат Orfit для лечения рака головы и шеи. Вы даже можете увидеть, что терапевтам пришлось вырезать круг из маски, потому что у пациента, вероятно, был порт, и маска давила на него".

"Найдите время и подумайте о том, что семья потеряла жизнь, поблагодарите за шанс, который у вас есть. Затем вспомните, что все вещи приходят, чтобы включить всех нас. Этому представителю этой маски — RIP".

"Это просто заставляет меня грустить. Моей бабушке делали облучение, и я чувствовала себя так ужасно, когда она объясняла мне процесс, а также то, что мне придется быть прижатой к земле с помощью этой маски. Увидев, как это выглядит на самом деле, я чувствую себя еще хуже. Ненавижу, что кому-то приходится проходить через это".

Организация Cancer Research UK рассказывает о процессе создания таких масок, указывая, что за изготовление отвечает либо техник-формовщик, либо рентгенолог в комнате для формовки в отделении радиотерапии или во время планирования КТ-сканирования пациента.

"Процесс изготовления маски в разных больницах может несколько отличаться. Чаще всего используется специальный вид пластика, который нагревают в теплой воде или в духовке, чтобы он стал мягким и податливым. Техник прикладывает пластиковую сетку к вашему лицу, чтобы она точно прилегала к нему. По ощущениям это похоже на прикладывание к лицу теплой фланели. Вы по-прежнему можете легко дышать, так как в пластике много отверстий. Через несколько минут пластиковая сетка становится твердой. Техник снимает маску. После этого она готова к использованию", — поясняют в благотворительной организации.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина получил наследство в размере $10 млн от родителя, о котором не знал. Однако есть одна небольшая загвоздка, его семья не сможет пользоваться всеми деньгами сразу.

Также стало известно, что женщина встретилась с родственниками после того, как получила 121-летнюю открытку. Хелен Робертс, занимавшаяся поиском своей родословной в интернете, получила сообщение от брата своего деда по имени Эварт. Послание помогло женщине отыскать родственников, о которых она не знала.