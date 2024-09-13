Нашел под домом: жуткая 200-летняя кукла "оказала влияние" на жизнь мужчины (фото)

Керри Уолтон считает, что эту игрушку использовали путешественники для предсказания будущего, хотя это не было подтверждено. Многие полагали, что она приносит несчастья, но мужчина доказал обратное.

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Керри Уолтону из Уорика (штат Квинсленд, США) стало плохо после того, как он обнаружил под домом жуткую 200-летнюю куклу. По его словам, эта находка повлияла на его дальнейшую жизнь. Снимком игрушки поделился пользователь с ником No_Bet4446 на популярном форуме Reddit.

Американец испугался, обнаружив под заброшенным домом жуткую куклу, которая оказала довольно неожиданное влияние на его жизнь.

Керри Уолтон вытащил куклу из грязи, полагая, что она была спрятана около 200 лет назад. Он назвал куклу Letta Me Out и обнаружил, что она имеет цыганские корни. Мужчина считает, что ее использовали путешественники для предсказания будущего, хотя это не было подтверждено.

"Это испугало меня. У меня аж дух захватило. Когда я немного успокоился и понял, что это такое, я подумал, что это хорошая находка", — говорил американец в одном из интервью в 2002 году.

В последние дни фотография куклы стала вновь популярной в соцсетях из-за своего жуткого вида, но оказалось, что она принесла Керри только удачу.

Многие полагали, что кукла приносит несчастья, но мужчина доказал обратное Фото: Reddit

Один из пользователей Reddit поделился фотографией Letta Me Out, сидящей прямо на стуле, с выразительными бровями, носом и жуткой улыбкой. Многие люди поспеши прокомментировать жуткую находку Керри Уолтона.

"Надо было оставить ее там. Люди должны понимать, что не нужно брать случайные вещи домой", "Я бы не пустил его в свой дом", "Его оставили там не просто так. Я даже не хочу оставлять этот комментарий", "Вас начали преследовать?", "Я видел этот фильм. Кое-что лучше оставить в покое…", — писали они.

Однако с тех пор, как Керри забрал куклу в свой дом, его антикварная коллекция резко выросла в цене. Он заработал на этом деньги и купил новое жилье.

"Мы все время были на мели, денег не было вообще. Потом появилась кукла, и все начало меняться", — добавил он.

Ранее Фокус сообщал, что пара заметила жуткую маску в своем подвале и только потом узнала об ее пугающей истории. Женщина рассказала о необычной находке. По ее словам, она принадлежала человеку, который жил в их доме до ее парня и у него был рак.

Также стало известно, что женщина нашла в лесу загадочное произведение искусства. Маргарет Зейтуни гуляла вместе с собакой, когда наткнулась на круг из сосновых шишек. Женщина уверена, что это художественная инсталляция, которую она планирует проверять каждый день.