Проверяет каждый день: женщина нашла в лесу загадочное произведение искусства (видео)

Маргарет Зейтуни гуляла вместе с собакой, когда наткнулась на круг из сосновых шишек. Женщина уверена, что это художественная инсталляция, которую она планирует проверять каждый день.

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Маргарет Зейтуни из штата Массачусетс (США), прогуливаясь в лесу со своей собакой, наткнулась на загадочное образование из сосновых шишек, которое, по ее мнению, может быть художественной инсталляцией. Об этом пишет UPI.

Женщина рассказала, что вместе с собакой гуляла по тропинке в парке Cedarwood в Уолтеме, когда наткнулась на круг из сосновых шишек, выложенных как мандала.

"Это круг с повторяющимся рисунком. Их изготовление — это медитация. Я не знаю, приходит ли художник и проверяет их, но я — да. Я хочу делать по снимку в день до тех пор, пока его там не останется", — рассказала она.

Она разместила фотографию сосновых камней в местной группе Facebook, что вызвало у комментаторов множество теорий, включая инопланетную активность и сатанинские ритуалы.

Зейтуни сказала, что, скорее всего, круг из шишек — это чей-то художественный проект, возможно, студента близлежащего Университета Брандейса.

"Я не верю в инопланетян и уж точно не верю в сатанинский ритуал. Здесь даже нет места, где можно было бы встать. Я ценю то, что кто-то потратил значительное количество времени на его создание и поставил его на краю тропы", — сказала американка.

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