Перевіряє щодня: жінка знайшла в лісі загадковий витвір мистецтва (відео)

Маргарет Зейтуні гуляла разом із собакою, коли натрапила на коло із соснових шишок. Жінка впевнена, що це художня інсталяція, яку вона планує перевіряти щодня.

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Маргарет Зейтуні зі штату Массачусетс (США), прогулюючись у лісі зі своїм собакою, натрапила на загадкове утворення із соснових шишок, яке, на її думку, може бути художньою інсталяцією. Про це пише UPI.

Жінка розповіла, що разом із собакою гуляла стежкою в парку Cedarwood у Волтемі, коли натрапила на коло із соснових шишок, викладених як мандала.

"Це коло з повторюваним малюнком. Їх виготовлення — це медитація. Я не знаю, чи приходить художник і перевіряє їх, але я — так. Я хочу робити по знімку на день доти, доки його там не залишиться", — розповіла вона.

Вона розмістила фотографію соснового каміння в місцевій групі Facebook, що викликало у коментаторів безліч теорій, включно з інопланетною активністю і сатанинськими ритуалами.

Зейтуні сказала, що, найімовірніше, коло з шишок — це чийсь художній проєкт, можливо, студента прилеглого Університету Брандейса.

"Я не вірю в інопланетян і вже точно не вірю в сатанинський ритуал. Тут навіть немає місця, де можна було б встати. Я ціную те, що хтось витратив значну кількість часу на його створення і поставив його на краю стежки", — сказала американка.

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