Моторошна "тінь прибульця" на знімку велосипеда здивувала соцмережі (фото)

На фото зображено припаркований велосипед із дитячим кріслом поруч з автомобілем. На перший погляд — нічого незвичайного. Однак уважні користувачі швидко помітили одну дивну деталь.

Related video

Користувачі популярного форуму Reddit обговорюють "моторошну тінь інопланетянина" на невинному фото велосипеда.

Фотографії можуть зберігати найтепліші спогади, але іноді саме на них можна помітити деталі, які шокують. Саме це і сталося з одним знімком, опублікованим на Reddit, який викликав бурхливі обговорення в мережі.

На фото зображено припаркований велосипед з дитячим кріслом поруч з автомобілем. На перший погляд, але нічого незвичайного. Однак уважні користувачі швидко помітили дивну деталь: від велосипеда тягнеться тінь, що нагадує силует інопланетянина.

Підпис до публікації звучав грайливо: "Тільки неправильні відповіді", і користувачі соцмереж не забарилися поділитися своїми фантазіями.

Однак уважні користувачі швидко помітили одну дивну деталь Фото: Reddit

Реакція соцмереж

"Інопланетянин шукає піцу";

"Це як сцена з першого фільму Зоряні війни";

"Моторошна тінь прибульця з важливою ходою";

"Хахаха, хтось написав, що інопланетянин шукає піцу".

Дехто запевняв, що розгледів динозавра, а хтось написав, що в кадрі "замаскувався прибулець". Насправді причиною ілюзії стало дитяче крісло на велосипеді, яке і створює характерний силует "голови й тіла".

Не перший випадок "моторошних фотографій"

Інтернет уже не раз ставав свідком подібних візуальних загадок. Нещодавно мати двох дітей поділилася знімком свого сина в магазині, де відображення дитини в дзеркалі не збігалося з її позою.

Багато хто пояснив аномалію функцією "живих фотографій" на iPhone Фото: Reddit

Користувачі припустили, що це пов'язано з функцією "живого фото" на iPhone, але багато хто жартома назвав малюка "чарівником".

Раніше Фокус повідомляв, що жінка, яка називає себе живим вампіром, розповіла про незвичайну дієту. 29-річна американка Хелен Швейцер знову привернула увагу соцмереж. Дівчина розповіла про свою незвичайну дієту і спосіб життя.

Також стало відомо, що чоловік із 95% тіла в татуюваннях здивував світ після видалення малюнків. 36-річний Леандро де Соуза, відомий як найбільш татуйована людина Бразилії, зважився на кардинальні зміни.