Бабуся зробила знімок онука, але дзеркало "показало" інше (фото)

На фото малюк сидить у візку супермаркету і п'є з чашки, але відображення в дзеркалі виявилося зовсім не таким, як очікувалося.

Жінка поділилася на популярному форумі Reddit знімком свого дворічного сина, зробленим під час походу по магазинах, і викликала бурю обговорень.

Фотографію опублікували на Reddit у розділі, присвяченому оптичним ілюзіям. Авторка розповіла, що її мати вирішила зафіксувати момент, коли дитина гралася з чашкою, але один зі знімків мав дивний вигляд. Відображення малюка не збігалося з його реальною позою і положенням чашки.

"У випадку з iPhone, 2 з 3 фотографій були "живими" і показували, як мій син б'є чашку і щось весело кричить. Однак один зі знімків був не реальний, і коли моя мама його переглянула, вона помітила, що відображення мого сина не відповідає його точній позі і розташуванню чашки. Це просто помилка в часі зйомки чи я перебільшую? Ми дуже здивовані й не можемо повірити в це", — написала жінка.

Багато хто пояснив аномалію функцією "живих фотографій" на iPhone Фото: Reddit

Реакція соцмереж

Пост стрімко набрав понад 4,4 тисячі лайків і сотні коментарів. Один користувач пожартував: "Він чарівник". Інший додав: "Просто хлопчик у дзеркалі хоче пити сильніше, ніж ваш син". Третій зізнався: "Це мене трохи налякало".

Багато хто пояснив аномалію функцією "живих фотографій" на iPhone. Камера робить кілька кадрів і об'єднує їх в одне зображення, вибираючи найбільш чіткі елементи. Ймовірно, дитина швидко рухала чашку, і програма зібрала "ідеальне" фото з різних підкадрів, не враховуючи відображення в дзеркалі.

