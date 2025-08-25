Бабушка сделала снимок внука, но зеркало "показало" другое (фото)

На фото малыш сидит в тележке супермаркета и пьет из чашки, но отражение в зеркале оказалось совершенно не таким, как ожидалось.

Женщина поделилась на популярном форуме Reddit снимком своего двухлетнего сына, сделанным во время похода по магазинам, и вызвала бурю обсуждений.

Фотографию опубликовали на Reddit в разделе, посвященном оптическим иллюзиям. Автор рассказала, что ее мать решила запечатлеть момент, когда ребенок играл с чашкой, но один из снимков выглядел странно. Отражение малыша не совпадало с его реальной позой и положением чашки.

"В случае с iPhone, 2 из 3 фотографий были "живыми" и показывали, как мой сын бьет чашку и что-то весело кричит. Однако один из снимков был не реален, и когда моя мама ее просмотрела, она заметила, что отражение моего сына не соответствует его точной позе и расположению чашки. Это просто ошибка во времени съемки или я преувеличиваю? Мы сильно удивлены и не можем поверить в это", — написала женщина.

Многие объяснили аномалию функцией "живых фотографий" на iPhone Фото: Reddit

Реакция соцсетей

Пост стремительно набрал более 4,4 тысячи лайков и сотни комментариев. Один пользователь пошутил: "Он волшебник". Другой добавил: "Просто мальчик в зеркале хочет пить сильнее, чем ваш сын". Третий признался: "Это меня немного напугало".

Многие объяснили аномалию функцией "живых фотографий" на iPhone. Камера делает несколько кадров и объединяет их в одно изображение, выбирая наиболее четкие элементы. Вероятно, ребенок быстро двигал чашку, и программа собрала "идеальное" фото из разных подкадров, не учитывая отражение в зеркале.

