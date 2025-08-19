Малыш споткнулся о таксу и потерял пончик: люди уверены, что пес это подстроил (видео)

Владелец собаки Джозеф Стюарт из Южного Джерси (США) поделился моментом, когда его такса по кличке Сэмми совершила тайное ограбление, похитив закуску у его 2-летнего сына Картера.

Related video

В видео, которое стало вирусным, мальчик радостно вбежал в комнату с пончиком. Однако неподалеку скрывался Сэмми, 10-летняя такса, у которой были другие планы. Соответствующим роликом поделился отец мальчика в Instagram.

Беда случилась, когда Картер споткнулся о Сэмми, и они оба упали вместе с пончиком. Такса не долго думая подбежала и забрала лакомство себе.

Джозеф Стюарт, стоявший за камерой, не мог сдержать смеха.

"Конечно, после того как я прекратил запись, я подошел к сыну, обнял его, извинился и купил ему другой пончик", — рассказал американец.

Реакция соцсетей

На самом деле видео было снято двумя годами ранее. Картеру, который потерял свой пончик в видео, сейчас 4 года, а таксе Сэмми — 10. Когда Стюарт посмотрел видео вместе с сыном, он понял, что должен поделиться им в Интернете.

В подписи отец пошутил: "Отвлечение внимания, подножка, кража. Безупречное исполнение".

По мере того как количество просмотров клипа продолжало расти, люди делились своими реакциями в комментариях.

"Это была стратегическая подножка со стороны Сэмми";

"Собака все это время что-то замышляла";

"Чистый тачдаун. Извини, малыш, так бывает";

"Выполнение было безупречным".

Ранее Фокус сообщал, что кот превратил посудомоечную машину в свое убежище. 38-летний Кал Винсент из Виктории (Канада) рассказал, что его питомец постоянно ищет новые укромные места. Недавно одним из них оказалась посудомоечная машина.

Также стало известно, что женщина арендовала целую виллу ради своих собак. Жительница Калифорнии заплатила за аренду дома с бассейном и огороженным двором, чтобы ее любимчики могли отдыхать в комфорте. Видео с их "отпуском" стало вирусным в соцсетях.