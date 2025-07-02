Живут как короли: женщина арендовала целую виллу ради своих собак (видео)

Жительница Калифорнии арендовала целый дом с бассейном и огороженным двором, чтобы ее собаки могли отдыхать в комфорте. Видео с их "отпуском" стало вирусным в соцсетях.

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Две австралийские овчарки Роско и Бентли резвятся в бассейне, пока их хозяйка расслабляется на шезлонге у воды. Роликом поделилась дочь американки в своем TikTok.

Мама из Калифорнии (США) растрогала интернет-пользователей до глубины души, когда ее дочь опубликовала видео с рассказом о том, как женщина арендовала целую виллу на Airbnb, чтобы ее собаки могли по-настоящему отдохнуть: свободно бегать, купаться в бассейне и играть в новом месте.

На кадрах из национального парка Джошуа-Три, снятых Арией Хармс (@ariaroseharms), видно, как псы прыгали в бассейн, пока их хозяйка отдыхала у воды.

"Она арендовала это место целиком, потому что оно огорожено и идеально подходит для собак. Честно говоря, с этими животными обращаются лучше, чем с королями", — объясняет Ария.

По словам Хармс, ее мама буквально строит свою жизнь вокруг питомцев.

"Она купила автофургон, чтобы возить их с собой. Она готовит им завтрак, обед и ужин. Она всегда ставит их выше нас, членов семьи", — говорит американка.

Собаки прыгали в бассейн, пока семья отдыхала у воды Фото: TikTok

Интересно, что исследование, опубликованное в PLOS One, подтверждает, что связь между собаками и людьми может быть сопоставима с отношениями между младенцами и их опекунами.

Пользователи TikTok поддержали поступок женщины с восторгом:

"Ваша мама — легенка";

"Мама знает, что они заслуживают самое лучшее лето";

"Я сохраняю это видео — как цель на будущее: отпуск с собаками, а не с детьми".

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