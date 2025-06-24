Пропавший 10 лет назад кот нашелся: где он был все это время (видео)

Спустя десять лет после исчезновения черного кота по кличке Мэджик нашли живым в доме, где содержались десятки других животных. История воссоединения потрясла пользователей соцсетей и вновь привлекла внимание к проблеме кражи домашних животных.

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На днях в TikTok появилась трогательная история о коте, который пропал десять лет назад и был найден живым в доме с сорока другими кошками. Хозяйка животного опубликовала видео, в котором рассказала, как спустя годы разлуки питомец вернулся домой и узнал ее.

Когда черный кот по кличке Мэджик исчез в 2015 году, его семья Уэллсов была опустошена. Казалось, он исчез бесследно. Но десять лет спустя, в начале 2024 года, Уэллсы получили ошеломляющий звонок: их питомец был найден в тяжелом состоянии, но живым.

Мэджик исчез, когда его хозяйке, Лоре Уэллс из Великобритании, было всего девять лет.

"Он всегда был самым милым мальчиком, обожал обниматься и загорать в саду", — рассказала она.

Семья считала, что домашнее животное могли украсть, но никаких доказательств не было, а законы тогда не позволяли эффективно расследовать такие случаи.

Все изменилось благодаря микрочипу. Представители Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) нашли черного кота среди десятков других животных в плохом состоянии. Скан микрочипа показал, что это был Мэджик.

"Когда нам позвонили и сказали его имя, мы не могли поверить — он был с нами так давно и пропал так внезапно. Мы были в шоке. Он выглядел изможденным, с выпадающей шерстью, плохими зубами, весь в струпьях. Но как только он понюхал мою руку, он начал мурлыкать… Он узнал меня", — вспоминает Лора.

После нескольких недель восстановления, лечения и заботы, Мэджик снова стал собой: он поправился, вернулась его мягкая шерсть, и он снова начал загорать в саду.

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