На видео засняли, как "домашний" пес осознал, что оказался в походе (видео)

Ролик, в котором собака бойкотирует поход, стал вирусным. Пес по кличке Пабло выбрал теплый салон авто вместо палатки и стал героем соцсетей.

Related video

Видео с необычной реакцией собаки опубликовала хозяйка домашнего животного в TikTok.

Для Эллисон Герберс и ее партнера поездка на природу была идеей идеального отдыха. Но вот их пес по кличке Пабло оказался совсем иного мнения. Вирусное видео в TikTok с его участием собрало более 1,5 миллиона просмотров, вызвав бурю эмоций среди владельцев собак по всему миру.

На кадрах, опубликованных 26 мая, видно, как мужчина устанавливает палатку в лесу, а в это время Пабло удобно устроился в машине, явно не собираясь покидать уютный салон.

"Наша собака сразу же направилась к машине, когда поняла, что мы спим на земле", — гласит подпись к видео.

Многие владельцы собак узнали в Пабло своего питомца и поделились похожими историями.

"На следующее утро после похода мой пес отказался спускаться со стула", "Он побежал к входной двери, как только мы вернулись — никогда такого не делал", — писали они.

Издание Newsweek отмечает, что хотя Пабло явно относится к числу "домашних псов", но статистика говорит о другом. Согласно отчету The Dyrt, в 2023 году более половины кемпинг-туристов в США (53,7%) брали с собой собак. В большинстве случаев собаки обожают природу — ведь свежий воздух, физическая активность и возможность обнюхать все подряд дарят им настоящее счастье.

Эксперты Dogs Trust подчеркивают, что даже обычная прогулка может быть столь же полезной, как часовая пробежка: она стимулирует мозг, улучшает настроение и помогает собакам лучше понять окружающий мир.

Ранее Фокус сообщал, что женщина доверила кошке утренний подъем дочери в школу. В Бостоне (США) мама нашла оригинальный способ прекратить утренние ссоры. Теперь девочку будит полосатая кошка по кличке Сьюки, которая не отступает, пока та не встанет.

Также стало известно, что кошка, выросшая в окружении собак, лает и охраняет дом. Видео c необычным поведением животного мгновенно стало вирусным и набрало более 23,3 миллиона просмотров.