На відео зняли, як "домашній" пес усвідомив, що опинився в поході (відео)

Ролик, у якому собака бойкотує похід, став вірусним. Пес на прізвисько Пабло обрав теплий салон авто замість намету і став героєм соцмереж.

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Відео з незвичайною реакцією собаки опублікувала господиня домашньої тварини в TikTok.

Для Еллісон Герберс та її партнера поїздка на природу була ідеєю ідеального відпочинку. Але ось їхній пес на прізвисько Пабло виявився зовсім іншої думки. Вірусне відео в TikTok за його участю зібрало понад 1,5 мільйона переглядів, викликавши бурю емоцій серед власників собак по всьому світу.

На кадрах, опублікованих 26 травня, видно, як чоловік встановлює намет у лісі, а в цей час Пабло зручно влаштувався в машині, вочевидь не маючи наміру залишати затишний салон.

"Наш собака одразу ж попрямував до машини, коли зрозумів, що ми спимо на землі", — свідчить підпис до відео.

Багато власників собак упізнали в Пабло свого вихованця і поділилися схожими історіями.

"Наступного ранку після походу мій пес відмовився спускатися зі стільця", "Він побіг до вхідних дверей, щойно ми повернулися — ніколи такого не робив", — писали вони.

Видання Newsweek зазначає, що хоча Пабло явно належить до числа "домашніх псів", але статистика свідчить про інше. Згідно зі звітом The Dyrt, 2023 року понад половина кемпінг-туристів у США (53,7%) брали з собою собак. У більшості випадків собаки обожнюють природу — адже свіже повітря, фізична активність і можливість обнюхати все підряд дарують їм справжнє щастя.

Експерти Dogs Trust підкреслюють, що навіть звичайна прогулянка може бути настільки ж корисною, як годинна пробіжка: вона стимулює мозок, покращує настрій і допомагає собакам краще зрозуміти навколишній світ.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка довірила кішці ранковий підйом дочки до школи. У Бостоні (США) мама знайшла оригінальний спосіб припинити ранкові сварки. Тепер дівчинку будить смугаста кішка на прізвисько Сьюкі, яка не відступає, поки та не встане.

Також стало відомо, що кішка, яка виросла в оточенні собак, гавкає і охороняє будинок. Відео з незвичайною поведінкою тварини миттєво стало вірусним і набрало понад 23,3 мільйона переглядів.