Будильник не допомагав: жінка довірила кішці ранковий підйом доньки до школи (відео)

У Бостоні (США) мама знайшла оригінальний спосіб припинити ранкові сварки з дочкою через підйом до школи. Тепер дівчинку будить смугаста кішка на прізвисько Сьюкі, яка не відступає, поки дівчинка не встане.

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Вірусне відео опублікувала в TikTok жінка під ніком @maki.suki2.

Ранкові збори до школи перестали бути кошмаром для однієї сім'ї з Бостона (штат Массачусетс, США) завдяки смугастій кішці на прізвисько Сьюкі.

27-річна Кеті МакДональд втомилася від щоденних істерик своєї доньки вранці й знайшла несподіваного помічника — домашню кішку. Відео показує, як С'юкі щоранку о 7:30 застрибує на ліжко дівчинки й наполегливо будить її, поки та не встане.

"Я навчила свою кішку будити дитину до школи, тому що вона не терпить заперечень. Вона не зупиниться, доки донька не встане з ліжка", — ідеться в ролику, що набрав уже понад 1,2 мільйона переглядів.

Кеті розповідає, що Сьюкі почала робити це без дресирування, немов відчула розчарування господині.

"Тепер у нас немає ранкових сварок — це найкраще, що могло статися", — ділиться вона.

Згодом кішка почала будити дівчинку без дресирування Фото: TikTok

С'юкі настільки серйозно ставиться до своєї "роботи", що навіть не залишається довше на обіймашки, даючи змогу дівчинці спокійно зібратися до школи.

Експерти зазначають, що котів справді можна дресирувати, хоча процес потребує терпіння. Зоопсихолог Зазі Тодд наголошує, що ключем є заохочення улюбленими ласощами, але в жодному разі не покарання, яке може викликати стрес у тварини.

Підписники TikTok були в захваті.

"Хто навчив мого кота нападати на мої пальці ніг о 5 ранку?", "Це так реально, бо коли моє кошеня будить мене, я не можу злитися", "Такий відповідальний котик", "Мій кіт будить мене за 15-30 хвилин до дзвінка будильника на роботу. Навіть у вихідні, він рудий", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка вибачилася перед сусідами після того, як дізналася, що її кіт постійно краде. Британка на ім'я Бекі показала домашню тварину, яка стала зіркою в соцмережах після того, як її зняли з незвичайним "трофеєм".

Також стало відомо, що кішка, яка виросла в оточенні собак, гавкає і охороняє будинок. Відео з незвичайною поведінкою тварини миттєво стало вірусним і набрало понад 23,3 мільйона переглядів.