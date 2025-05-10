Жінка вибачилася перед сусідами після того, як дізналася, що її кіт постійно краде

Британка на ім'я Беккі показала свого кота, який став зіркою в соцмережах після того, як його зняли з незвичайним "трофеєм".

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Про це розповіла господиня домашньої тварини в одному зі своїх відео в TikTok.

Чорно-білий кіт з Англії став зіркою соцмереж завдяки своєму дивному трофею: замість мишей і птахів він з гордістю приносить додому губки для миття посуду. Відео з незвичайним "мисливцем", опубліковане користувачем TikTok @beccagagg, стало вірусним і зібрало понад 700 тисяч переглядів.

На записі кіт притискається мордою до вікна, тримаючи в роті велику жовту губку, немов це цінний трофей.

"Якщо хтось продовжує втрачати губки, вибачте, найімовірніше, їх краде мій кіт. Більшість кішок приносять додому мишу або птаха, але не мій", — пожартувала британка.

Ролик викликав ажіотаж серед користувачів TikTok. Власники інших "мисливців", чиї вихованці теж славляться незвичним смаком, почали ділитися своїми історіями: хтось розповідав про смажені яйця, принесені з чужої тарілки, хтось — про кота, який приніс гарячу курку-гриль, а один користувач зізнався, що його улюбленець одного разу "вкрав" цілого коропа кої із сусідського ставка.

Деякі коментатори навіть зізналися, що віддали б перевагу губкам, а не мишам і птахам.

"Моя кішка Пайпер якось притягла чужий бюстгальтер. Так що губки звучать невинно", — написала одна з глядачок.

За даними компанії з виробництва кормів для тварин Purina, така поведінка у кішок — інстинктивна. Раніше вважалося, що це прояв турботи або спроба "нагодувати" безпорадного господаря, проте тепер фахівці впевнені: кішки просто повертають свою "здобич" на безпечну територію — додому.

Раніше Фокус повідомляв, що пес став схожий на людину і здивував свою господиню. Мешканка Шотландії на ім'я Лоїс вирішила взяти участь у популярному тренді й за допомогою ШІ "олюднила" свою собаку. Результат вразив жінку до глибини душі. Пес виявився напрочуд схожим на її власного чоловіка.

Також стало відомо, що папуга через 10 років сліпоти вперше побачив господиню після операції. Зворушлива зустріч вразила користувачів соцмереж.