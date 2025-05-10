Женщина извинилась перед соседями после того, как узнала, что ее кот постоянно ворует

Британка по имени Бекки показала своего кота, который стал звездой в соцсетях после того, как его засняли с необычным "трофеем".

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Об этом рассказала хозяйка домашнего животного в одном из своих видео в TikTok.

Черно-белый кот из Англии стал звездой соцсетей благодаря своему странному трофею: вместо мышей и птиц он с гордостью приносит домой губки для мытья посуды. Видео с необычным "охотником", опубликованное пользователем TikTok @beccagagg, стало вирусным и собрало свыше 700 тысяч просмотров.

На записи кот прижимается мордой к окну, держа во рту большую желтую губку, словно это ценный трофей.

"Если кто-то продолжает терять губки, извините, скорее всего, их ворует мой кот. Большинство кошек приносят домой мышь или птицу, но не мой", — пошутила британка.

Ролик вызвал ажиотаж среди пользователей TikTok. Владельцы других "охотников", чьи питомцы тоже славятся необычным вкусом начали делиться своими историями: кто-то рассказывал о жареных яйцах, принесенных с чужой тарелки, кто-то — о коте, притащившем горячую курицу-гриль, а один пользователь признался, что его любимчик однажды "украл" целого карпа кои из соседского пруда.

Некоторые комментаторы даже признались, что предпочли бы губки мышам и птицам.

"Моя кошка Пайпер как-то притащила чужой бюстгальтер. Так что губки звучат невинно", — написала одна из зрительниц.

По данным компании по производству кормов для животных Purina, такое поведение у кошек — инстинктивное. Ранее считалось, что это проявление заботы или попытка "накормить" беспомощного хозяина, однако теперь специалисты уверены: кошки просто возвращают свою "добычу" на безопасную территорию — домой.

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